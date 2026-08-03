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Fútbol Sala

El benaventano Yayo ficha por el Tres Columnas de Ciudad Rodrigo

El jugador de 26 años natural de Benavente firma por el equipo de Tercera División para la próxima temporada 2026/2027

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M. L. S.

Zamora

Alejandro Marcos, "Yayo" se ha convertido en nuevo jugador del III Textiles Acosta - Transpial de Tercera División para la temporada 2026/2027. Yayo de 26 años, natural de Benavente, se convierte en el cuarto fichaje para el equipo de Ciudad Rodrigo que dirige Óscar Pérez Martín.

Yayo procede de Club Deportivo Salamanca Fútbol Sala donde ha jugado las últimas temporadas en Segunda División B. Antes jugó en Atlético Benavente. El jugador también ha pasado por todas las categorías inferiores de la Selección de Castilla y León.

Debutó con tan solo 16 años con el Atletico Benavente y sus mayores logros fueron dos campeonatos de Segunda División B, disputando dos play offs de ascenso a Segunda y en uno de ellos marcando gol para luego conseguir ascender a Segunda División donde disputó una temporada.

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Con CD Salamanca FS ganó una liga de Tercera División y el ascenso a 2°B. En las últimas temporadas en la división de bronce disputó dos play offs de ascenso a Segunda División y dos clasificaciones para la Copa del Rey. n

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