El Atlético Benavente mantiene su apuesta por la cantera también durante el verano

El Caja Rural Atlético Benavente continúa demostrando que la formación de su cantera no entiende de vacaciones. Durante las dos últimas semanas del mes de julio, el club ha celebrado una nueva edición de su Campus de Tecnificación, una iniciativa ya consolidada que tiene como objetivo seguir potenciando el crecimiento deportivo de los jugadores de la base.

Divididos en tres grupos, futbolistas tanto de la cantera como de la escuela del club, han participado en sesiones de entrenamiento específicas, centradas en la mejora de diferentes aspectos técnicos y tácticos del juego. Bajo la supervisión del cuerpo técnico, los participantes han podido perfeccionar conceptos individuales y colectivos en un entorno de aprendizaje adaptado a su edad y nivel.

Con este campus, el Atlético Benavente vuelve a poner de manifiesto su firme compromiso con el desarrollo del fútbol sala base en Benavente y su comarca, apostando por una formación continua que va más allá de la temporada competitiva.

Este trabajo adquiere aún más relevancia de cara al nuevo curso, en el que los equipos benjamines y alevines del club volverán a competir en ligas federadas, un paso adelante que permitirá a los jóvenes jugadores seguir creciendo en un contexto de mayor exigencia y que supone el reconocimiento al trabajo que el club viene realizando con su cantera en los últimos años.

El Campus de Tecnificación pone así el broche a la actividad estival de la base del Atlético Benavente, reafirmando una filosofía clara: formar jugadores, pero también seguir construyendo el futuro del club desde la cantera.