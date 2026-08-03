Baloncesto
Álvaro Martínez no seguirá en el CB Zamora
El alero fue uno de los mejores en la pasada campaña
M. L. S.
El CB Zamora anunció este domingo que el alero Álvaro Martínez no continuará por segundo año consecutivo en el equipo de Primera FEB que dirige Saulo Hernández. Álvaro Martínez fue uno de los jugadores destacados en la pasada temporada pero las ofertas que ha recibido no han podido ser afrontadas por el club zamorano.
Martínez Clariana (Zaragoza, 24 de enero de 2003) llegó a Zamora procedente del Amics Castelló, donde jugó las dos temporadas anteriores en LEB Oro y Primera FEB, acumulando más de 70 partidos en la categoría. Formado en las categorías inferiores del Casademont Zaragoza, Álvaro debutó en Liga EBA con tan solo 16 años en las filas del CB El Olivar, donde compartió vestuario con jugadores como Jaime Pradilla o Aitor Etxeguren. n
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