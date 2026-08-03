Adrián Moro y Verónica Sánchez ganan el Cross Popular Ciudad de Toro

La trigésima cuarta edición del tradicional Cross Popular Ciudad de Toro se saldó con las victorias individuales de Adrián Moro Sánchez y Verónica Sánchez Romero que se impusiero al elevado nivel atlético de sus adversarios. Como ya viene siendo habitual en las pasadas ediciones, la carrera tuvo un carácter solidario a beneficio de "Todos somos Lucas", un niño que padece una enfermedad no diagnosticada. Toda la ciudad de Toro y localidades limítrofes se volcaron en la colaboración para esta noble causa, pues el club Vino Toro Caja Rural, además de poner en valor el dorsal, también puso a la venta unas papeletas donde se rifaron productos que varios comercios de la ciudad donaron desinteresadamente. El sorteo se celebró una vez disputada la gran jornada de atletismo popular que se vivió este primer fin de semana de agosto.

Los más pequeños del club organizador del Cross Popular

Como viene siendo habitual año tras año una vez finalizada la carrera absoluta se dió paso a las distintas carreras de categorías menores en la Plaza Mayor, en un circuito cerrado y que, como en ediciones anteriores, contó con una gran participación de pequeños atletas que provocaron una gran emoción al numeroso público que presenciaba esta trigésima cuarta edición de la carrera popular toresana.

Una vez más el Cross Popular Ciudad de Toro contó con una gran participación entre la que destacó el colorido de corredores del Vino de Toro Caja Rural que no quisieron perder esta oportunidad de lucir los colores en la ciudad que los acoge, y dejaron patente su pasión por el atletismo y su filiación para con el club, logrando además subir al podio hasta en cerca de 30 ocasiones. Los corredores recorrieron los cerca de 5000 metros por las calles más emblemáticas de Toro, con la salida y la línea de meta en la Plaza Mayor.

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Como ya hemos comentado, los vencedores de esta edición fueron Adrian Moro Sanchez y la corredora del vino toro caja rural, Veronica Sanchez Romero, que harían buenos los pronósticos de ser los favoritos para el triunfo final, como así quedó reflejado al final de la prueba. Estuvieron acompañados en el podio como segundos clasificados sus compañeros, Santos Francisco Santaelena y Elena Calvete Prieto, y fueron terceros Adrián Eronimedes Núñez Barba y Jimena Andrade Hoz. n