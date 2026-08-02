Segunda División
El zamorano Diego Rodríguez busca un puesto en el Albacete Balompié
El zamorano ha sido ya titular en dos partidos de pretemporada
El zamorano Diego Rodríguez, que consiguió recientemente el ascenso a Segunda RFEF con el filial del Albacete está realizando la pretemporada con el primer equipo de Segunda División y ya ha jugado en cuatro de los cinco amistosos disputados, siendo titular en dos de ellos. El joven centrocampista formado en el Real Valladolid jugó la primera mitad contra el Leganés en un amistoso que terminó sin goles. No jugó en el partido a puerta cerrada contra el Al Kholood saudí (1-2) con victoria albaceteña, pero saltó al campo en el minuto 60 frente al Al Rayyan catarí y contribuyó a la victoria manchega por 1-0. Volvió a la titularidad este viernes contra el Castilla (1-2) y jugó 76 minutos, y el sábado volvió a entrar en la segunda mitad contra el Levante en Buñol. n
- DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
- David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: 'Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?
- Juan Carlos Manso, ganadero de Palazuelo de Sayago: "La maquinaria solo me la ha quemado a mí. Pero el pasto y la comida del ganado nos lo ha quemado a todos"
- Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle apuntada por la Junta
- El Ayuntamiento de Zamora ofreció sin éxito bomberos y voluntarios de Protección Civil para el incendio de Fermoselle
- El último cura con raíces alistanas toma las riendas de 84 parroquias de la comarca
- Incendios sin fronteras y mamarrachos de sexta generación
- Denuncian a la ITV de Puebla de Sanabria por negar un extintor para apagar el fuego de un coche