El zamorano Diego Rodríguez busca un puesto en el Albacete Balompié

El zamorano Diego Rodríguez, que consiguió recientemente el ascenso a Segunda RFEF con el filial del Albacete está realizando la pretemporada con el primer equipo de Segunda División y ya ha jugado en cuatro de los cinco amistosos disputados, siendo titular en dos de ellos. El joven centrocampista formado en el Real Valladolid jugó la primera mitad contra el Leganés en un amistoso que terminó sin goles. No jugó en el partido a puerta cerrada contra el Al Kholood saudí (1-2) con victoria albaceteña, pero saltó al campo en el minuto 60 frente al Al Rayyan catarí y contribuyó a la victoria manchega por 1-0. Volvió a la titularidad este viernes contra el Castilla (1-2) y jugó 76 minutos, y el sábado volvió a entrar en la segunda mitad contra el Levante en Buñol. n