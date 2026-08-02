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La zamorana Ainhoa García se impone en el Open de Portugal de Taekwondo

La zamorana se confirma como una de las grandes promesas españolas

Ainhoa García, con su medalla de oro en el podio de Portugal

Ainhoa García, con su medalla de oro en el podio de Portugal / CZT

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M. L. S.

Zamora

La taekwondista zamorana Ainhoa García Vargas volvió a escribir una página brillante en su trayectoria deportiva al proclamarse campeona del Portugal Open 2026, uno de los torneos internacionales de referencia del calendario europeo, celebrado en Portugal con la participación de deportistas de numerosos países.

La deportista del Club Zamorano de Taekwondo realizó un campeonato impecable, superando todos sus enfrentamientos hasta alcanzar la gran final, donde se midió a una representante de Estados Unidos. En un combate de altísimo nivel, Ainhoa García supo imponer su taekwondo para conseguir la victoria y colgarse la medalla de oro, confirmándose como una de las grandes promesas del taekwondo español.

La zamorana destacó durante toda la competición por su inteligencia táctica, seguridad defensiva y capacidad para resolver los momentos decisivos, cualidades que le permitieron subir a lo más alto del podio en un campeonato con una importante presencia internacional.

Este triunfo supone un nuevo éxito para Ainhoa García Vargas, que continúa acumulando resultados de prestigio en competiciones internacionales y reafirma el excelente trabajo que viene desarrollando junto a su club y su equipo técnico.

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La imagen del podio refleja el nivel de la competición, con deportistas de Estados Unidos, Italia y España entre las mejores clasificadas, siendo finalmente Ainhoa García Vargas quien se alzó con el título de campeona del Portugal Open 2026.n

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