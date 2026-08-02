El Zamora CF juega su segundo amistoso este martes

Tras el decepcionante debut de pretemporada ante el Vetusta Oviedo, el Zamora CF dará un paso más en la construcción de su nuevo equipo en el amistoso que jugará este martes en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. El encuentro contra el Sanse comenzará a las 20.00 horas en el estadio Matapiñonera que tantos recuerdos trae a la afición zamorana. Será un nuevo rival de Segunda RFEF que permitirá a Óscar Cano seguir experimentando con su nueva plantilla en la que hay muchos jugadores nuevos junto a cinco que en un principio jugarán en el Zamora B.

La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes anunció hace tan sólo unos días el nombramiento de Adrián Trincado como nuevo director general del club madrileño que buscará que el equipo siga creciendo tras acariciar el ascenso en lapasada temporada. Sustituye en el puesto a Chema Groba. Para ello se ha reforzado con los centrocampistas Toni Arranz, Pablo Rojo, Juanchi y Diego Campo, el portero Diego Díaz, los defensas Adrián López, Álvaro Telis, Kevin de la Llave, Luis Martínez y Carlos Arauz, y los delanteros Fran Pérez, César Gómez. Y continúan en el equipo Garci, Galindo, Lucas Ricoy, Alberto Lejárraga, Fer Ruiz, y el entrenador Manolo Sanlucar.

Tras el amistoso de Matapiñonera, el Zamora CF continuará su pretemporada el próximo sábado día 8 visitando al Coria, recién ascendido a Segunda RFEF. Pero el plato fuerte de la pretemporada rojiblanca será el día 17 en el Ruta de la Plata con la visita de la Cultural Leonesa, recién regresado a Primera RFEF tras descender de Segunda.

La puesta a punto del equipo de Óscar Cano se cierra con un partido lejos de casa; ambos, realmente atractivos. El 16 de agosto, el Zamora CF se desplazará fuera de la provincia para enfrentarse al Atlético Madrid "B"; mientras que, el 20 de agosto, los rojiblancos jugarán contra el Real Madrid Castilla.

Como es sabido, el Zamora CF debutará en la Liga el próximo contra el filial del Athletic a las 19.15 horas el sábado 29 de agosto. El resto de los encuentros de la primera jornada en el Grupo 1 son los siguientes: Avilés-Pontevedra (V28. 19.00 horas), Cacereño Mirandés (V28. 21.15 horas), Ourense-Ponferradina (S29. 17.00 horas), Arenas-Racing Ferrol (S29. 18.30 horas), Mérida-Fabril Deportivo (S29. 19.15 horas), Barakaldo-Leonesa (D30. 17.00 horas), Real Unión Irún-Coria (D.30. 18.30 horas), Unionistas-Lugo (D30. 19.15 horas), Logroñés-Extremadura (L31. 19.00 horas).

El equipo rojiblanco continúa con su animada pretemporada que ayer estuvo centrada en la comarca de Toro con un entrenamiento en el Pabellón Municipal y visitas a Paintball Toro y a la Bodega Divina Proporción.

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Mientras tanto, el club continúa con su campaña de captación de socios camino de los 4.000 abonados. Conviene recordar que los abonos físicos de la temporada ya están disponibles en la tienda oficial del Club. Pueden recogerse en el horario habitual de la tienda llevando el resguardo que se entregó al sacar el abono. n