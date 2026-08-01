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Atletismo

Toro se prepara para su tradicional Cross Popular

Decenas de atletas tomarán la salida mañana domingo desde la Plaza Mayor en una cita de marcado carácter solidario

Cartel anunciador del Cross de Toro. | CEDIDA

Cartel anunciador del Cross de Toro. | CEDIDA

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Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

Ya está todo listo para una nueva edición del Cross Popular "Ciudad de Toro", que cumple su XXXI edición, y se disputa mañana domingo por las calles de la villa con un marcado carácter solidario. Tal y como expusieron hace semanas, en el momento de la presentación oficial de la prueba, cada kilómetro que los atletas recorran servirá para recaudar fondos que ayuden a la investigación de la enfermedad que padece Lucas, un pequeño de ocho años con una afección sin diagnosticar.

Con todo, la Plaza Mayor acogerá desde las 10.30 horas la salida de los participantes en categoría Absoluta que afrontarán un trayecto urbano de unos 6 kilómetros, y una vez todos en meta se desarrollarán las carreras para categorías inferiores, con distancias adaptadas a las edades.

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