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NATACIÓN

Iris Tió lidera las dos primeras medallas españolas en el Europeo de natación artística

La barcelonesa se colgó una plata en dúo mixto libre con Dennis González y otra en dúo femenino libre con Lilou Lluis

Iris Tió ha sumado junto a Dennis González la primera medalla en los Campeonatos de Europa

Iris Tió ha sumado junto a Dennis González la primera medalla en los Campeonatos de Europa / Luo Yuan / Xinhua News / Contact / Europa Press

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Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

España logró sus dos primeras medallas en el Europeo de natación artística que se disputa en París. La pareja del dúo mixto libre formada por Iris Tió y Dennis González y la del dúo femenino libre que Tió forma con Lilou Lluis se subieron al segundo escalón del podio inaugurando así el medallero español, que el viernes no pudo hacerse con ninguna en las finales que se disputaron. Precisamente los tres protagonistas que habían sufrido la decepción del viernes lograron resarcirse colgándose la medalla en la segunda jornada.

Rutina emocionante

La rutina, que realizaron bajo los acordes del 'Babe I'm gonna leave you' de Led Zeppelin, fue espléndida con una gran carga de impresión artística que incluso arrancó algunas lágrimas en la seleccionadora Andrea Fuentes. Pese a tener poca dificultad técnica, la quinta de los seis finalistas, la perfecta ejecución y la emoción con la que lo interpretaron les dio una puntuación de 162,95 en impresión artística.

Esa actuación les colocó líderes a la espera de lo que hicieran los tres finalistas que restaban. Los primeros fueron los británicos Ranjuo Tomblin, el ganador del oro en solo masculino el viernes, e Isabelle Thorpe. Un ejercicio con más dificultad que el de Tió y González. Los británicos se colocaban primeros por tres décimas de punto por encima de España. Los siguientes eran los rusos, con la máxima dificultad técnica. Nab Trofimov y Alina Rumiantseva completaban su rutina ante la atenta mirada de la coreógrafa rusa Masimova que observaba desde el borde de la piscina cómo sufrían un 'base mark', una penalización al no cometer un error en uno de sus elementos, y eso les dejaba cuartos fuera del podio. Italia se hizo con el bronce finalmente. Después de tres Europeos encadenando el oro en esta disciplina, ahora llega la plata, que es la primera medalla española en este Campeonato de Europa de natación Artística.

La revancha de Tió y Lluis

Posteriormente saltó a la piscina el dúo femenino libre formando por Iris Tió y Lilou Lluis, que querían tomarse revancha del octavo puesto logrado el viernes tras cometer un error que les costó caro. Seis híbridos y dos acrobacias debían integrar en su rutina con una tarjeta de dificultad que era muy parecida al del resto de finalistas.

Ucrania abrió la final con dudas, seguida por las jóvenes israelitas, que buscan su sitio en el panorama internacional. Después fue el turno del segundo dúo británico, formado por Swatman y Young, júniors hasta el año pasado. Las suizas Aeschbacher y Honer precedieron a las georgianas Alavidze y Natobadze, entrenadas por la catalana Anna Tarrès. Y la primera parte de la final la cerraron las bielorrusas Dabravolskaya y Mironchyk. La segunda mitad de la final arrancó con 'Paz en el mundo', una coreografía de Ona Carbonell para las alemanas Bleyer y Denisov. Ahí comenzó la batalla por las medallas con francesas, italianas, rusas, griegas y españolas. Alavez y Lunel completaron una rutina tan elegante como equilibrada y sin fallos para apretar a las italianas Piccoli y Ruggiero, que clavaron el ejercicio limpio y no perdieron la posición.

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Las rusas Doroshko y Shmidt abrieron la lucha del podio con un ejercicio completísimo que les aseguró la medalla nada más salir de la piscina. Las hermanas Alexandri, Anna Maria y Eirini, nacionalizadas griegas tras años nadando con Austria, desplegaron la rutina con más dificultad mejorando cuatro puntos su puntuación en la preeliminar (con una mejora decisiva en la impresión artística), en la que España le ganó por tres. Así que Tió y Lluis debían mejorar su puntuación en la fase clasificatoria para colgarse el oro. Y no pudo ser. Finalmente, plata para el dúo español, que se quedaba a seis décimas de punto de las griegas, pero que aportaba una segunda plata para el medallero español.

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Fuente: El Periódico

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