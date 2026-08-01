El CB Zamora se medirá al Alimerka OCB el 18 de septiembre

El CB Zamora ya conoce uno de los amistosos que afrontará durante su pretemporada. Se ha conocido gracias al Alimerka OCB, que ayer anunció un partido ante el Caja Rural de Saulo Hernández en el Palacio de los Deportes de Oviedo. Será el 18 de septiembre, en plenas fiestas de San Mateo, una semana antes de que comience la competición oficial en Primera FEB, con desplazamiento para los zamoranos.

En los próximos días, el club presidido por Gerardo Hernández de Luz, dará a conocer nuevos detalles de este periodo veraniego y es que en estos momentos tampoco se conoce la fecha exacta en la que comenzará el trabajo de la plantilla. Del mismo modo, se esperan nuevos nombres de jugadores que integrarán el vestuario y que volverán a ofrecer espectáculo en el Ángel Nieto.