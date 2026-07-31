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Piragüismo / Campeonato de España de Sprint

Zamora busca las medallas en el Campeonato de España de Sprint de piragüismo

Tras la disputa de las series clasificatorias, los palistas de la provincia afrontan hoy semifinales y finales en las distancias de 200, 500 y 1.000 metros

Eva Barrios, este jueves en Trasona, tras superar todas cronos y clasificarse para tres semifinales.

Eva Barrios, este jueves en Trasona, tras superar todas cronos y clasificarse para tres semifinales. / Cedida

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Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

Trasona vuelve a ser epicentro del piragüismo nacional y la provincia de Zamora está muy bien representada en el Campeonato de España Sprint, que se celebra desde ayer jueves en aguas asturianas con un intenso programa integrado por 345 regatas en las distancias de 200, 500 y 1.000 metros.

Así, con la participación de varios clubes zamoranos como Amigos del Remo, Piragüismo Duero o Durius Kayak, a primera hora de la tarde de este jueves comenzaron las contrarrelojes en categorías Juvenil y Sénior, en busca de un hueco en las semifinales que se desarrollarán durante la matinal de hoy viernes, salvo los cabeza de serie que ya tiene su hueco en la pelea por las finales como el caso de Marina Giralda.

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En cuanto al resto, se pudo ver en línea de salida, cumpliendo con su objetivo, a las juveniles Lydia Rodríguez y Nikol Georgieva, aunque la mayor representación estuvo en Sénior. En categoría Absoluta las bazas son numerosas, encabezadas por Eva Barrios, que rema las semis en tres distancias, o Amalia Toribio, en 200, además de Spas Dimitrov, Luis Álvarez, Javier Pérez o Pablo Linares, en masculino. Ya para el fin de semana, tras repartirse los metales en K-1 y C-1 llegará el turno de los barcos de equipo con las pruebas en dobles y barcos cuádruples donde Zamora también estará presente.

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