El Torneo de Pádel de Cubillos supera las expectativas

De "éxito rotundo" calificaron el desarrollo del I Torneo de Pádel de Cubillos del Pan, bautizado por los asistentes como "Cubipádel", una competición que contó con la una participación de 64 jugadores distribuidos en tres categorías (masculina, femenina y mixta). El evento superó todas las expectativas iniciales de organización y afluencia de público lo que, sin duda, garantiza su celebración durante los veranos venideros, siendo los grandes vencedores los dúos formados por Miki y Miguel; Sara Vicente - Lourdes Alvaredo y Jesús Garretas - María Quintas.

Cuadro de Honor Categoría Masculina Campeones : Miki - Miguel Subcampeones : Ignacio - Jesús Categoría Femenina Campeonas : Sara Vicente - Lourdes Alvaredo Subcampeonas : Cris de Ana - Karla Categoría Mixta Campeones : Jesús Garretas - María quintas Subcampeones : Lourdes Alvaredo y Adrián Domingo Cuadro B Categoría masculina Campeones : Eduardo San Jurjo - Pablo Subcampeones : J. Luis Alvaredo - Alfonso Prudencio Categoría Femenina Campeonas : Dorleta - Cristina De Castro Subcampeones : Esther Vega - Carol Categoría Mixta Campeones : M. José Cubillo - Marcos Subcampeones : Almudena Joaquín - Rodrigo

Tras la correspondiente entrega de trofeos y premios a los finalistas y campeones de las distintas categorías y cuadros, se puso el broche de oro a una semana inolvidable para el deporte local, y desde la organización, AB Club de Pádel y la Asociación El estandarte de Cubillos, quisieron agradecer la implicación de todos los participantes, asistentes y patrocinadores que hicieron posible su celebración.