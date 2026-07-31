Pádel
El Torneo de Pádel de Cubillos supera las expectativas
Los dúos Miki - Miguel; Vicente - Alvaredo y Garretas - Quintas, grandes vencedores
De "éxito rotundo" calificaron el desarrollo del I Torneo de Pádel de Cubillos del Pan, bautizado por los asistentes como "Cubipádel", una competición que contó con la una participación de 64 jugadores distribuidos en tres categorías (masculina, femenina y mixta). El evento superó todas las expectativas iniciales de organización y afluencia de público lo que, sin duda, garantiza su celebración durante los veranos venideros, siendo los grandes vencedores los dúos formados por Miki y Miguel; Sara Vicente - Lourdes Alvaredo y Jesús Garretas - María Quintas.
Cuadro de Honor
Categoría Masculina
Campeones: Miki - Miguel
Subcampeones: Ignacio - Jesús
Categoría Femenina
Campeonas: Sara Vicente - Lourdes Alvaredo
Subcampeonas: Cris de Ana - Karla
Categoría Mixta
Campeones: Jesús Garretas - María quintas
Subcampeones: Lourdes Alvaredo y Adrián Domingo
Cuadro B
Categoría masculina
Campeones: Eduardo San Jurjo - Pablo
Subcampeones: J. Luis Alvaredo - Alfonso Prudencio
Categoría Femenina
Campeonas: Dorleta - Cristina De Castro
Subcampeones: Esther Vega - Carol
Categoría Mixta
Campeones: M. José Cubillo - Marcos
Subcampeones: Almudena Joaquín - Rodrigo
Tras la correspondiente entrega de trofeos y premios a los finalistas y campeones de las distintas categorías y cuadros, se puso el broche de oro a una semana inolvidable para el deporte local, y desde la organización, AB Club de Pádel y la Asociación El estandarte de Cubillos, quisieron agradecer la implicación de todos los participantes, asistentes y patrocinadores que hicieron posible su celebración.
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