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Fútbol / Primera RFEF

El portero Fran Árbol llega al Zamora CF cedido por el Granada CF

El meta, con ficha sub-23, militó la pasada temporada en el Lorca

FRAN ARBOL

FRAN ARBOL / Cedida

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P. F.

El Zamora CF ya tiene nuevo portero, en este caso, tal y como se buscaba, con ficha sub-23. El club ha alcanzado un acuerdo con el Granada CF para la cesión de Fran Árbol, que defenderá la camiseta rojiblanca durante la temporada 2026/27, y donde compartirá demarcación con Iker Piedra.

Se trata de un portero de 20 años de edad que llega al Ruta de la Plata para reforzar la portería del conjunto rojiblanco, y lo hace procedente del Lorca Deportiva CF, donde militó la pasada temporada en Segunda RFEF en calidad de cedido, acumulando experiencia y minutos.

Formado en la estructura del Granada CF, Fran ha continuado su crecimiento dentro del club nazarí, que apostó por su progresión mediante su cesión al conjunto murciano, como ahora lo hace con el Zamora CF.

Ahora afronta un nuevo reto en Primera Federación con el objetivo de seguir evolucionando y demostrar todo su potencial bajo la portería rojiblanca.

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Con este anuncio quedarían por incorporarse a la plantilla dos jugadores de corte ofensivo, un centrocmapista y un delantero.

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