Loren Burón, rescinde su contrato con un Zamora CF que ya tiene a su segundo portero

A la espera del anuncio del fichaje de un portero sub-23, algo que se producirá esta misma tarde, en el Zamora CF siguen con la mirada puesta en el mercado. El director deportivo confirmó que buscan dos hombres de perfil ofensivo con los que se cerraría la plantilla, dejando abiertas opciones de última hora que nadie descarta.

Al respecto del mercado de este año, David Vizcaíno, aseguró este viernes que nunca había vivido una situación igual, con los precios disparados y ofertas muy elevadas, lo que dificulta las negociaciones. Así, el club del Duero tiene que pelear por cada futbolista, aunque también es cierto que el proyecto llevado a cabo y la buena fama del club rojiblanco, que ha estado muy cerca de la Segunda División hace pocas semanas también ayuda para “convencer” a los futbolistas.

Del mismo modo, el responsable de banquillo fue cuestionado por el apartado de salidas y confirmó Loren Burón, con el que no se contaba para este curso, estaba muy cerca rescindir su contrato algo que se confirmó a primera hora de la tarde. Sobre el jugador solo tuvo buenas palabras y subrayó que “hasta el último minuto se ha portado, no como un profesional, sino un súper profesional”, indicó el almeriense quien aseguró que no ha recibido ninguna petición de salida ni ofertas por ningún futbolista.