Iker Piedra y Fabi Urzain llegan al Zamora CF dispuestos a lograr grandes hitos en esta nueva temporada en Primera RFEF

Iker Piedra y Fabi Urzain han llegado al nuevo Zamora CF 26-27 dispuestos a lograr grandes hitos. Ambos, portero y extremo, se presentaron este viernes de forma oficial como nuevos jugadores rojiblancos, aunque este acto llega con dos semanas de entrenamiento a sus espaldas, un tiempo suficiente para que hayan podido estrechar los primeros lazos con sus compañeros y reafirmarse en su decisión de hacer apostado por el club del Duero donde esperan aportar todas sus cualidades futbolísticas.

El primero en tomar la palabra en esta rueda de prensa fue, no obstante, el director deportivo de la entidad, quien habló inicialmente de Iker Piedra, un portero que tiene “mucha experiencia en la categoría” y que querían desde el comienzo del mercado de fichajes, sobre todo una vez confirmada la marcha de Fermín Sobrón. “En estos días que llevamos nos está demostrando que hemos acertado, más allá del tema futbolístico, también como un gran profesional que es”, añadió David Vizcaíno.

El propio guardameta confirmó que tras recibir la llamada del Zamora CF fue muy sencillo tomar la decisión de fichar y confesó su deseo de vincularse a “un club como el Zamora, un club grande, que luche por objetivos, y la verdad es que fue fácil cuando me llamaron. Especialmente me hizo ilusión y no tuve mucho que pensar”. En su intervención, Piedra se describió como “un portero joven pero maduro, dentro y fuera del campo” y mostró su deseo de irse soltando poco a poco a las órdenes de Óscar Cano y Javi Melchor, conocer todavía más a los compañeros e ir avanzando en el trabajo más específico bajo los palos. Por ahora, las primeras impresiones son muy esperanzadoras, y en cocnreto respecto al preparador de porteros indicó que “me está dando mucha tranquilidad, me está dejando que me suelte y eso se agradece. El primer partido fue una primera toma de contacto, me sentí a gusto y ahora toca seguir mejorando para el resto de partidos, tanto yo como los compañeros”.

La realidad es que Iker Piedra llega al club con un antecesor de la talla de Fermín Sobrón, al que describió como “un gran portero que ha conseguido muchas cosas positivas aquí, pero él es él y yo soy yo”. “Creo que tenemos un guion diferente. Yo acabo de llegar, está claro que me gustaría conseguir grandes cosas como ha hecho él, pero yo estoy aquí para aportar lo mío, hacer lo que me pidan e intentar dar lo máximo, eso siempre”. Preguntado también por el ambicioso reto con el que parten y cómo ve el grupo en Primera RFEF insistió en la idea de que “tenemos que acabar de conocernos nosotros primeros y empezar por el primer partido de Liga y a partir de ahí, partido a partido”.

Fabién Urzain, David Vizcaíno e Iker Piedra. / A. P.

Acto seguido le tocó el turno a Fabi Urzain, del que David Vizcaíno auguró que va a ser un futbolista muy importante esta temporada. “Es un jugador que puede partir de banda, puede hacer también la media punta y es de esos jugadores que va a hacer disfrutar a la afición, porque tiene mucho fútbol, ilusión y la ambición propia de la edad”.

El joven sub-23 relató que estas primeras dos semanas han sido de toma de contacto con los compañeros para irse soltando, y puso en valor las buenas sensaciones de estas sesiones que le hacen pensar que va a ser “un año muy bonito”. Al igual que Piedra, Fabi Urzain no dudó en dar el “sí” al ZCF en el momento en el que le llegó la oportunidad al darse cuenta del gran proyecto que era. “Les estuve siguiendo durante el playoff, me encantó la afición, cómo se vivía aquí el fútbol y fue una de las cosas por la que yo quise firmar”. Además, se describió como un jugador “muy ambicioso y competitivo, y tenía claro el objetivo del club, sabía cuál era y a mí me gustan estos retos”. Asimismo, se describió un futbolista muy eléctrico y vertical al que le gusta “hacer disfrutar a la gente, disfrutar yo en el campo. Creo que soy un jugador de calidad, pero también que puede romper al espacio y rápido” con un carácter polivalente.

Ambos rojiblancos ya han podido sentir el calor de la afición y es que una representación de la hinchada se desplazó a Benavente el pasado miércoles, y a este respecto el extremo aseguró que es algo que siempre motiva y empuja.