Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las 24 horas en las que el fuego tiñó de negro un perímetro de 75 kilómetros y quemó 11.000 hectáreas en el incendio zamorano de FermoselleFermoselle revive la pesadilla de los incendios: “Van dos intentos en nueve años, al tercero nos queman el pueblo”David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: "Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?"Fornillos de Fermoselle, transformado en un paisaje lunar tras el paso del fuego: “Qué vamos a esperar si te llega la hierba al cuello"
instagramlinkedin

Fútbol / Tercera RFEF

El CD Villaralbo lanza su campaña de abonados 2026/27 con tres modalidades desde 60 euros bajo el lema "El latido de un pueblo"

El club apuesta por una oferta accesible para llenar Los Barreros con los carnés joven, adulto y gold

Entrenamiento del CD Villaralbo 26-27

Entrenamiento del CD Villaralbo 26-27 / Lucas Anta

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

P. F.

Bajo el lema "El latido de un pueblo", el CD Villaralbo ha presentado su campaña de abonados para la temporada 2026/27, una iniciativa que combina identidad, sentimiento de pertenencia y una propuesta de precios pensada para que ningún aficionado se quede sin animar al equipo durante el nuevo curso.

El club azulón mantiene tres modalidades de abono adaptadas a distintos perfiles de seguidores: el Abono Grada Joven, con un precio de 60 euros, permitirá disfrutar de todos los encuentros del primer equipo; Abono Adulto, por 80 euros, que ofrece las mismas prestaciones para los aficionados adultos, y el Abono Gold, por 100 euros, que amplía la experiencia dando acceso tanto a los partidos del primer equipo como a los del filial, convirtiéndose en la opción más completa para quienes desean seguir de cerca toda la actividad deportiva del club.

Los carnés ya pueden adquirirse en la oficina de Caja Rural de Villaralbo, en horario de 9 a 14:00 horas, así como en la taquilla de Los Barreros los días de partido.

Cartel con el precio de los abonos del Villaralbo

Cartel con el precio de los abonos del Villaralbo / Cedida

El papel de la afición

Más allá del acceso a los encuentros, la campaña pone el foco en el papel decisivo de la afición. Cada abono representa un respaldo directo al proyecto deportivo, contribuyendo a reforzar la estabilidad del club y a seguir impulsando el crecimiento del fútbol en Villaralbo.

Con el lslogan elegido, el CD Villaralbo quiere recordar que detrás de cada partido existe una afición que da sentido al escudo. Los Barreros no es únicamente un campo de fútbol; es el punto de encuentro de generaciones de aficionados que cada fin de semana convierten la grada en un factor diferencial para el equipo.

La entidad hace un llamamiento tanto a los abonados de siempre como a quienes deseen sumarse por primera vez a una temporada que se presenta ilusionante. El objetivo es llenar las gradas desde la primera jornada y consolidar un ambiente que convierta Los Barreros en un fortín.

Noticias relacionadas y más

El mensaje del club es claro: cada abonado cuenta, cada voz empuja y cada asiento ocupado hace latir con más fuerza el corazón del C.D. Villaralbo. Porque cuando un pueblo se une alrededor de su equipo, el fútbol trasciende el resultado y se convierte en una seña de identidad compartida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
  2. Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle apuntada por la Junta
  3. David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: 'Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?
  4. Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este miércoles por el incendio de Fermoselle, en Zamora
  5. El incendio de los Arribes del Duero llega a Fermoselle, que está confinado y siete pueblos de Sayago evacuados
  6. GALERÍA | Así ha quedado Fornillos tras el paso de las llamas
  7. El incendio deja sin pastos al último ganadero que aún sacaba sus ovejas por el campo
  8. Un plaga de 'saltahojas' obliga a fumigar con drones cultivos de maíz en el Valle del Tera

El CD Villaralbo lanza su campaña de abonados 2026/27 con tres modalidades desde 60 euros bajo el lema "El latido de un pueblo"

El CD Villaralbo lanza su campaña de abonados 2026/27 con tres modalidades desde 60 euros bajo el lema "El latido de un pueblo"

El pabellón de Bermillo de Sayago se vacía ante la estabilización del incendio

Caja Rural lanza una línea de anticipos de ayudas para los afectados por el incendio forestal de Fermoselle

Caja Rural lanza una línea de anticipos de ayudas para los afectados por el incendio forestal de Fermoselle

Los policías municipales de Zamora, diez meses sin cobrar las noches y una nueva protesta en el pleno

Los policías municipales de Zamora, diez meses sin cobrar las noches y una nueva protesta en el pleno

El desencanto

El desencanto

Iker Piedra y Fabi Urzain llegan al Zamora CF dispuestos a lograr grandes hitos

Iker Piedra y Fabi Urzain llegan al Zamora CF dispuestos a lograr grandes hitos

EA Sports FC 27 se pone serio con la defensa automática y los centros asistidos

EA Sports FC 27 se pone serio con la defensa automática y los centros asistidos

“La mayoría de los incendios forestales tienen origen humano”, advierte el ambientólogo Germán Portillo

“La mayoría de los incendios forestales tienen origen humano”, advierte el ambientólogo Germán Portillo
Tracking Pixel Contents