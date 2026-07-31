El CD Villaralbo lanza su campaña de abonados 2026/27 con tres modalidades desde 60 euros bajo el lema "El latido de un pueblo"

Bajo el lema "El latido de un pueblo", el CD Villaralbo ha presentado su campaña de abonados para la temporada 2026/27, una iniciativa que combina identidad, sentimiento de pertenencia y una propuesta de precios pensada para que ningún aficionado se quede sin animar al equipo durante el nuevo curso.

El club azulón mantiene tres modalidades de abono adaptadas a distintos perfiles de seguidores: el Abono Grada Joven, con un precio de 60 euros, permitirá disfrutar de todos los encuentros del primer equipo; Abono Adulto, por 80 euros, que ofrece las mismas prestaciones para los aficionados adultos, y el Abono Gold, por 100 euros, que amplía la experiencia dando acceso tanto a los partidos del primer equipo como a los del filial, convirtiéndose en la opción más completa para quienes desean seguir de cerca toda la actividad deportiva del club.

Los carnés ya pueden adquirirse en la oficina de Caja Rural de Villaralbo, en horario de 9 a 14:00 horas, así como en la taquilla de Los Barreros los días de partido.

Cartel con el precio de los abonos del Villaralbo / Cedida

El papel de la afición

Más allá del acceso a los encuentros, la campaña pone el foco en el papel decisivo de la afición. Cada abono representa un respaldo directo al proyecto deportivo, contribuyendo a reforzar la estabilidad del club y a seguir impulsando el crecimiento del fútbol en Villaralbo.

Con el lslogan elegido, el CD Villaralbo quiere recordar que detrás de cada partido existe una afición que da sentido al escudo. Los Barreros no es únicamente un campo de fútbol; es el punto de encuentro de generaciones de aficionados que cada fin de semana convierten la grada en un factor diferencial para el equipo.

La entidad hace un llamamiento tanto a los abonados de siempre como a quienes deseen sumarse por primera vez a una temporada que se presenta ilusionante. El objetivo es llenar las gradas desde la primera jornada y consolidar un ambiente que convierta Los Barreros en un fortín.

El mensaje del club es claro: cada abonado cuenta, cada voz empuja y cada asiento ocupado hace latir con más fuerza el corazón del C.D. Villaralbo. Porque cuando un pueblo se une alrededor de su equipo, el fútbol trasciende el resultado y se convierte en una seña de identidad compartida.