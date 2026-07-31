Carlos Garrote y Eva Barrios, plata y bronce en el Campeonato de España de Sprint de Piragüismo

Zamora se ha colgado este viernes las primeras medallas en el Campeonato de España de Sprint que se celebra en Trasona (Asturias) donde el altísimo nivel de los competidores no ha dejado brillar en todo su esplendor a la expedición de la provincia.

Carlos Garrote, en una imagen de archivo. | CEDIDA

Los principales candidatos a podio eran los incombustibles Eva Barrios (Durius Kayak) y Carlos Garrote (Ceutí), que se hicieron con una plata y con un bronce, respectivamente, demostrando que siguen estando entre los mejores del panorama nacional.

Por distancias

Por distancias, las primeras regatas que se cubrieron en aguas asturianas fueron las de la distancia de 1.000 metros, y fue donde llegaron las primeras buenas noticias con el tercer puesto de Barrios en K-1, por detrás de Cristina Franco y Yaiza Novo. Por lo que respecta a la categoría masculina, Luis Álvarez (Amigos del Remo) fue sexto en la Final C, mientras que, en júnior Marina Giralda, acarició el bronce, pero tuvo que conformarse con la medalla de chocolate (cuarto puesto) en una final a la que llegó tras vencer en su semifinal. Mientras, Nikol Georgieva (Piragüismo Duero) y Lydia Rodríguez (A. R.) cayeron en semis.

Marina Giralda, en Asturias / Cedida

Posteriormente le tocó el turno a los 500 metros, donde la suerte no acompañó. Las juveniles Marina Giralda y Lydia Rodríguez fueron primera y séptima, respectivamente en la Final C, mientras que Barrios fue quinta en la Final C del K-1 Sénior.

Las últimas bazas en individual estaban en los 200 metros. Tras el noveno lugar de Giralda en la Final B juvenil, todas las miradas se dirigieron a Carlos Garrote que llegaba a la gran final dispuesto a demostrar su valía, aunque se iba a ver las caras con rivales de primer nivel. Tras una intensísima regata en la que cada palada fue clave, la victoria fue para Carlos Arévalo, aunque Garrote peleó hasta el final para hacerse con la plata, mientras que el bronce se lo llevó Alex Graneri.

La actividad continúa y habrá más opciones de podios para Zamora. A partir de este sábado y hasta mañana domingo se celebrarán las regatas en embarcaciones de equipo, tanto dobles como cuádruples.