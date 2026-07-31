El Balonmano Caja Rural Zamora arranca la pretemporada con seis amistosos antes del regreso a División de Plata

El Balonmano Caja Rural Zamora ya tiene definido el plan de trabajo estival para preparar la temporada 2026/2027, un curso ilusionante en el que el conjunto pistacho regresará a la División de Honor Plata, la segunda categoría del balonmano nacional.

La pretemporada arrancará el próximo viernes 7 de agosto, fecha en la que la plantilla está citada para iniciar una intensa preparación bajo las órdenes de Felipe Barrientos. Durante las siguientes semanas, el equipo combinará entrenamientos en pista, sesiones de gimnasio, trabajo táctico, análisis de vídeo y varias jornadas con doble sesión, además de actividades de convivencia que contribuirán a fortalecer la unión del grupo antes del comienzo de la competición oficial.

Seis citas amistosas

Como parte de esta preparación, el BM Caja Rural Zamora disputará seis encuentros que servirán para medir el nivel del equipo y continuar ajustando el trabajo de cara al inicio de la liga.

Los Guerreros de Viriato se enfrentarán al Base Oviedo (en dos ocasiones, uno fuera y otro en casa), BM Cangas (fuera), BM Cisne (fuera) y BM Burgos (fuera), en una exigente hoja de ruta diseñada para llegar en las mejores condiciones al estreno liguero.

Entre las citas más destacadas del calendario sobresale una nueva edición del Memorial Manuel Camba, un encuentro muy especial para el club y para el balonmano zamorano. El Memorial se disputará el sábado 5 de septiembre y supondrá la última prueba antes del inicio oficial de la temporada.

Inicio de la Liga

La planificación concluirá con el comienzo de la División de Honor Plata, previsto para el 12 de septiembre ante Bada Huesca en casa, una temporada que el Caja Rural de Zamora afronta con la ilusión de seguir creciendo y consolidarse en la categoría tras el reciente ascenso.

El club encara este nuevo curso con una plantilla renovada, una base sólida y la ambición de competir al máximo nivel. Durante las próximas semanas, el trabajo diario será la mejor herramienta para preparar una temporada exigente en la que el apoyo de la afición volverá a ser fundamental para que el Ángel Nieto siga siendo uno de los grandes fortines de la División de Honor Plata.