Fútbol / Primera RFEF
Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, tras el amistoso ante el Vetusta de Roberto Aguirre: "Hay que seguir trabajando para ser un equipo competitivo"
El entrenador hace una valoración positiva del primer amistoso, consciente de queda mucho por avanzar antes del inicio de la Liga
El Zamora CF va quemando etapas en este periodo de preparación, conscientes de que queda todavía mucho tiempo delante y margen de mejora hasta el inicio de la competición oficial. Así quedó patente este miércoles en el amistoso ante el Vetusta de Roberto Aguirre (1-1), y es algo que nadie le sorprende y menos a su entrenador, Óscar Cano, que todavía pisando el Luciano Rubio de Benavente hacía su propia valoración de lo acontecido.
“La conclusión es que hemos jugado contra un filial de un equipo profesional, que tiene mucho ritmo porque lleva más semanas de entrenamiento que nosotros”, recordó el granadino. A este respecto, Cano añadió que “los filiales de los equipos profesionales suelen empezar a la vez que sus primeros equipos por si hace falta completar grupos de entrenamiento”, y eso se notó entre los protagonistas.
Sobre el partido, sí admitió que el filial ovetense mostró un mayor ritmo sobre el “verde” benaventano y recordó que en el Zamora CF tan solo llevan una semana de entrenamiento a su espalda. “La gente está muy pesada, pero hemos competido, hemos intentado fundamentalmente, más allá del resultado y del juego que se podía hacer, que la gente vaya acumulando minutos” y es que, insistió, en que ahora mismo lo verdaderamente importante es que “nos vayamos conociendo y que vayan teniendo buenas sensaciones a nivel físico” porque “poco tiene que ver lo que un equipo hace en pretemporada con lo que acaba siendo en temporada”.
Tras esta exposición, sí agradeció el entrenador del Zamora CF que no se produjera ningún problema físico entre sus hombres mientras que a nivel futbolístico reconoció que “ellos han tenido más la pelota porque es gente más ágil, que tiene ahora mismo muchos más días de entrenamiento y es un filial, mientras que nosotros, es verdad que, en la primera parte, además del gol, hemos tenido varias oportunidades de peligro, pero la segunda ellos han estado mejor que nosotros”. “Los chicos han acumulado minutos en las piernas y hay que seguir entrenando para que, poco a poco y de manera progresiva, vayamos viendo ese Zamora que todos queremos”, apostilló.
Guión de partido
Respecto al guion de partido de este primer amistoso, incidió ante los medios de comunicación en que “los equipos filiales, como es el caso del Vetusta, son protagonistas con la pelota porque es gente de calidad, joven y te obliga a estar más tiempo del que quieres detrás de la pelota, pero se ha defendido con orden”, alabó el responsable del banquillo que dio minutos a hombres de la cantera, saliendo de inicio, por ejemplo, con Moha Sy o Álvaro Alonso, todavía en edad juvenil. No obstante, sí recordó la distancia que hay entre el filial rojiblanco, de Regional de Aficionados, y el primer equipo de Primera RFEF, además de sufrir la baja de Hidalgo, las molestias de varios efectivos y que todavía quedan efectivos por llegar.
A pesar de todo, sí se mostró contento porque su plantilla “también ha sabido sufrir cuando se ha metido detrás de la pelota, hemos contraatacado con peligro, sobre todo en la primera parte a través de Jaime Sancho y de Abde Damar, hemos podido poner más tierra de por medio y hacer el segundo gol. Se trata de seguir creciendo, de seguir trabajando y acumulando minutos en esas piernas para que poco a poco vayamos siendo un equipo competitivo que empiece de la mejor manera la competición”.
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