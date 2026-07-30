Lamine Yamal lidera Instagram: Los jugadores de la selección española con más seguidores

El éxito de la selección española, reciente campeona del mundo, también se refleja en las redes sociales. Lamine Yamal es, con diferencia, el internacional con mayor impacto en Instagram, donde reúne 57,9 millones de seguidores, una cifra que le sitúa muy por delante del resto de sus compañeros.

En segunda posición aparece Pedri, con 24,2 millones de seguidores, seguido por Gavi, que alcanza los 21 millones. Los tres son los únicos futbolistas de la selección que superan la barrera de los 20 millones de seguidores en la red social.

Ferran Torres y Cubarsí completan el 'Top 5'

Tras el podio se sitúan Ferran Torres, con 11,4 millones de seguidores, y Pau Cubarsí, que ya suma 8,8 millones. También destacan Marc Cucurella (7,5 millones), Nico Williams (7,2 millones) y Dani Olmo (6,9 millones), todos ellos por encima de los seis millones.

En el otro extremo de la clasificación aparecen Eric García (3,4 millones), Joan García (3,2 millones), Aymeric Laporte (3 millones), Marcos Llorente (2,7 millones), Mikel Merino (2,1 millones), David Raya (2 millones), Fabián Ruiz (1,9 millones), Pedro Porro (1,6 millones) y Alejandro Grimaldo (1,2 millones), los últimos siete de la clasificación aún no han alcanzado el millón de seguidores: Martín Zubimendi (999.000), Borja Iglesias (913.000), Álex Baena (674.000), Mikel Oyarzabal (648.000), Víctor Muñoz (633.000), Marc Pubill (393.000) y Yeremy Pino (372.000).

Por su parte, Rodri y Unai Simón son los únicos integrantes de la selección que no cuentan con perfil de Instagram, desmarcándose de la tendencia habitual entre los futbolistas de élite.

Lista completa de jugadores: