La Junta concede un millón de euros para subvencionar eventos deportivos nacionales e internacionales en Castilla y León

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte concedió subvenciones por importe de un millón de euros para la organización de eventos deportivos extraordinarios de carácter nacional e internacional que se celebran en Castilla y León durante 2026. La resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), distribuye las ayudas entre clubes y federaciones deportivas de la Comunidad y autoriza el anticipo del 85% de la subvención a los beneficiarios que lo solicitaron.

Las ayudas financian competiciones de disciplinas como atletismo, baloncesto, ciclismo, esgrima, gimnasia, hípica, motociclismo, pádel, piragüismo, rugby, tenis, triatlón, voleibol o vela, entre otras, con subvenciones destinadas tanto a campeonatos de España como a pruebas internacionales.

Beneficiarios

Entre los beneficiarios figuran la Federación de Atletismo de Castilla y León, que recibe 58.695,77 euros para la organización de nueve competiciones, entre ellas el Campo a Través Internacional de Soria, el Cross Internacional Ciudad de Valladolid y varios campeonatos de España, y la Federación Hípica de Castilla y León, que obtiene 129.769,29 euros para la celebración de distintos concursos nacionales e internacionales y campeonatos de España. También destacan la Federación de Esgrima de Castilla y León, con 92.143,72 euros; la Federación de Tenis de Castilla y León, con 82.595,72 euros; y la Federación de Pádel de Castilla y León, con 61.429,16 euros.

La resolución también incluye ayudas para pruebas por toda la región como son, entre otras, el Gran Premio Internacional K4 Castilla y León de piragüismo o la Regata Internacional de Sanabria.