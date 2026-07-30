Los campus urbanos de verano del Balonmano Zamora cierran con un balance muy positivo

El Balonmano Zamora ha puesto el punto final a una nueva edición de sus Campus de Verano, que durante todo el mes de julio han convertido este deporte en el gran protagonista de las vacaciones de decenas de niños y niñas.

A través del Campus Urbano y del Campus de Tecnificación, el club ha vuelto a ofrecer una propuesta que combina deporte, formación, convivencia y diversión, consolidándose como una de las actividades estivales de referencia para los más pequeños. Desde la entidad se realiza un balance muy positivo, destacando el excelente ambiente vivido durante todo el mes y el alto grado de satisfacción de los participantes y sus familias.

Los campus han contado con una programación adaptada a todas las edades, en la que se han alternado entrenamientos específicos de balonmano, actividades lúdicas, jornadas de piscina, juegos, dinámicas de grupo y diferentes propuestas destinadas a fomentar valores como el compañerismo, el respeto, el esfuerzo y el trabajo en equipo.

CAMPUS BM ZAMORA / Cedida

Desde la directiva del Balonmano Caja Rural de Zamora se muestran muy satisfechos con el desarrollo de ambas iniciativas y comentaron que "para nosotros es una satisfacción enorme ver cómo los niños y niñas disfrutan, aprenden y se ilusionan con el balonmano. Ellos son el futuro del Balonmano Zamora y actividades como estas son fundamentales para seguir transmitiendo los valores de nuestro club. El próximo año seguiremos apostando por este modelo de campus, introduciendo mejoras para que la experiencia sea todavía más enriquecedora para todos los participantes", avanzaron.

Tras la finalización de los campus urbanos, el Balonmano Caja Rural de Zamora ya mira hacia su próxima gran cita estival. Del 4 al 11 de agosto, el club celebrará una nueva edición de su tradicional Campamento de Balonmano de Sanabria, una experiencia que combina deporte, naturaleza, convivencia y ocio, y que año tras año se ha convertido en una de las actividades más esperadas por los jóvenes jugadores del club.

Desde el club pistacho quisieron agradecer la confianza depositada por todas las familias, el esfuerzo y la dedicación de los monitores y entrenadores, así como el apoyo de las instituciones y colaboradores que han hecho posible una nueva edición de los campus.