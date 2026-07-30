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Triatlón

La benaventana Pepa García estará en el Europeo de Triatlón Cross tras ser oro en el Campeonato de España

La incombustible deportista dominó su grupo de edad y fue también plata en el Acuatlón

Pepa García, en el podio

Pepa García, en el podio / Cedida

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P. F.

Pepa García volvió a destacar, con un oro y una plata, en los Campeonatos de España de Triatlón Cross, Acuatlón y Duatlón Cross, que se celebraron en la localidad riojana de Calahorra

La benaventana participaba en la modalidad de Acuatlón, en su grupo de edad, con las distancias de un kilómetro nadando y 5 de carrera a pie. Pepa salía primera del agua y afrontaba la carrera con apenas 15 segundos de ventaja sobre sus perseguidoras, pero en el kilómetro 3 la benaventana fue alcanzada por una de sus rivales, aunque pudo mantener la segunda posición consiguiendo la medalla de plata y el título de subcampeona.

El plato fuerte se alcanzó con el Triatlón Cross, donde los participantes hicieron frente a un kilómetro de natación, 20 de ciclismo de montaña y 6 de carrera a pie.

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Pepa García, con sus medallas

Pepa García, con sus medallas / Cedida

Una vez más, Pepa García, como ya es casi costumbre, salió la primera del agua y esta vez lo hizo con un minuto y medio de ventaja sobre sus perseguidoras. Era hora de afrontar el circuito ciclista, un duro recorrido y muy técnico sobre la bici de montaña, en el que logró mantenerse a la cabeza de la carrera, aunque solo con una renta de 20 segundos. A partir de ahí, la incombustible benaventana rubricó una impresionante carrera a pie, marcando el mejor parcial de la categoría, que le terminaba por dar el Campeonato de España y, por ende, plaza para el Europeo que se celebrará en este mismo circuito en 2027.

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