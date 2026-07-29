Un Zamora muy verde no lo tuvo fácil ante el Vetusta

El Zamora CF no pudo pasar del 1-1 en su primer partido de pretemporada frente a un Vetusta que le plantó cara y le apretó por momentos. Fue el habitual amistoso de pretemporada en el que Óscar Cano realizó muchas probaturas de las que se pueden extraer muy pocas conclusiones.

Parecía que el partido de Sabadell había sido ayer mismo, pero el Zamora CF estaba ya de vuelta, de nuevo sobre el césped, el cuidado césped del histórico estadio de Los Salados, ahora Luciano Rubio. El equipo rojiblanco se ha renovado mucho, más de lo esperado, pero el fútbol es así y resulta difícil, por unos motivos o por otros, mantener un bloque de jugadores de una temporada a otra.

Y tras una semana de entrenamientos, el Zamora jugaba su primer amistoso de pretemporada frente al Vetusta recién ascendido a Segunda RFEF que prepara Roberto Aguirre desde hace ya varios años.

Óscar Cano presentó una alineación inicial en la que combinó jugadores de la pasada campaña actuando en sus puestos habituales: Carlos Ramos, Abde, Losada y Sancho; caras nuevas con Iker Piedra en la portería y una línea defensiva integrada por Gorjón -que sigue jugando de lateral-, Dufur y Vergés, y Juanje en el centro del campo; y dos hombres del filial: Moha Sy y Álvaro Alonso.

Y tras el descanso, el cambio fue casi total, salvo Juanje que continuó en el medio centro: Álvaro González se colocó bajo palos; en la defensa actuaron Luismi y Iago Indias, como centrales con Eric Gómez y Borrajo; Isahia y Fabi se sumaron al centro del campo;y en punta se colocaron Carbonell, Diego e Izán.

Como es previsible en el primer partido de pretemporada, las conclusiones a extraer fueron más bien escasas, y más teniendo en cuenta la heterogenea composición de los dos equipos de Óscar Cano que se enfrentaron a un rival que intentó en todo momento jugar el balón con criterio, como le gusta a Roberto Aguirre.

El comienzo fue zamorano con un remate de cabeza de Gorjón que sacó un defensa bajo palos, al que respondió Enzo Cazorla -hijo del ex jugador ovetense que estuvo ayer en la grada del Luciano Rubio- con un desmarque que le permitió plantarse en el área pequeña pero su remate lo rechazó un defensa. Hasta que llegó un córner en el que Dufur aprovechó de nuevo las facilidades de la defensa carballona para marcar de cabeza el 1-0.

El Vetusta mantenía un buen ritmo de circulación del balón y los numerosos aficionados rojiblancos que viajaron a Benavente pudieron comprobar la calidad de Iker Piedra que metió una mano milagrosa en un remate de Clavería; una acción parecida a la que protagonizó Abde que sentó a su defensor e intentó poner el balón en la escuadra pero se le fue ligeramente alto.

Tras el descanso, el Zamora jugó a esperar a su rival atrás para buscar el balance ofensivo aprovechando la velocidad de Carbonell. Hubo un desajuste defensivo que permitió al ovetense Saturday marcar un golazo que suponía el empate en el marcador, pero el equipo del Zamora en la segunda mitad estaba algo desequilibrado, con solo dos jugadores del pasado año, tres canteranos, y el resto recién llegados.

Tan sólo en los últimos minutos, los de Óscar Cano parecieron buscar con más ahinco y a punto estuvo de marcar Carbonell pero no aprovechó un rechace del portero.

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Y el partido se fue muriendo poco a poco a medida que se iba la luz solar entre algún destello de calidad individual de los nuevos rojiblancos que vistieron de verde esta vez e hicieron honor al color de su vestimenta.