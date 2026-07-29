El Zamora CF y Roberto Aguirre vuelven a verse las caras

Con diez días de entrenamiento a sus espaldas, los jugadores del Zamora CF afrontan esta tarde-noche su primer amistoso del verano. El equipo de Óscar Cano tendrá la primera oportunidad de probarse y ver en qué punto se encuentra, conscientes todos de que les queda mucho por hacer, por conjugarse y por avanzar en este periodo estival. Para esta cita, la expedición de la capital del Duero se trasladará hasta Benavente, concretamente hasta el Luciano Rubio, donde tendrán como rival a partir de las 20.00 horas al Vetusta, plantel de Segunda RFEF y filial del Real Oviedo entrenado por Roberto Aguirre.

Primera vez en 11 años

Será la primera vez, desde su salida del Zamora CF en abril de 2015, que el técnico asturiano se enfrente al que fue su equipo, al que dirigió durante más de cuatro años y que dejó un poso importante en él, además de amigos con los que sigue teniendo contacto. "Recuerdo que fue una época complicada, siempre había mucha incertidumbre, pero eso nos hacía estar más unidos. Intentábamos dar el máximo de cada uno y tengo muy buenos recuerdos de allí", comentó en declaraciones a LA OPINIÓN DE ZAMORA el técnico que vivirá momentos de reencuentro con trabajadores del club que todavía siguen en la entidad. "Como fue tanto tiempo hubo momentos duros, pero otros de muchísima alegría", añadía el asturiano recordando el play-out en Villanueva de la Serena tras el gol "in-extremis" de Nacho Matador en Mieres. "La verdad es que fue muy provechoso y me marcó mucho", admitió.

Ahora la situación ha cambiado. El Zamora CF y Aguirre se verán las caras sobre el verde en un encuentro que para los ovetenses será el segundo amistoso, tras el vivido el fin de semana ante el Real Avilés de Yago Iglesias. El técnico espera el "típico" partido de pretemporada donde los entrenadores repartirán minutos e intentarán plasmar sobre el terreno de juego lo entrenado. "Habrá errores, imprecisiones… es un partido para avanzar y corregir errores".

Gratis para la socios deZamora y Benavente

En cuanto al acceso al estadio benaventano, la entrada será gratuita para los socios del Zamora CF y del CD Benavente, mientras que el resto de asistentes tendrán que abonar cinco euros. La recaudación íntegra de la taquilla del encuentro irá destinada al CD Benavente, con el objetivo de "contrinuir así al crecimiento y fortalecimiento del club benaventano", indicaron.