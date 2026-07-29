El Trail Entrelobos calienta motores y confía en alcanzar los 200 corredores en Robledo de Sanabria

La Sierra de la Culebra ultima los detalles para una de las citas deportivas más esperadas del verano. La Asociación Cultural Recondo tiene todo a punto para la celebración el III Trail Entrelobos, que se celebrará el próximo domingo 9 de agosto en Robledo de Sanabria con la meta de reunir a 200 participantes entre sus distintas modalidades, existiendo todavía plazas libres a través de smartchip.

Tal y como informaron en una rueda de prensa, el trazado de esta edición destaca por un itinerario privilegiado en plena reserva natural. En este sentido, los participantes no solo disfrutarán de la biodiversidad autóctona, sino que el circuito pasará por la misma puerta del Centro del Lobo Ibérico " Félix Rodríguez de la Fuente", referente en la divulgación y conservación de la especie.

El recorrido mantendrá también dos de sus enclaves más icónicos: el paso bajo los arcos del histórico Viaducto de la antigua línea ferroviaria Zamora-Vigo y las vistas panorámicas desde el Mirador de Cabezallombo.

CARTEL TRAIL ENTRELOBOS / Cedida

Para poder aglutinar más corredores, se han establecido cuatro modalidades con salida unificada a las diez de la mañana.

Carrera Larga (15 km): El gran reto de montaña.

Carrera Corta (11 km): Un recorrido ágil y dinámico.

Senderismo (7 km): Opción no competitiva para disfrutar en familia.

Carreras Infantiles: Fomento de la cantera del atletismo popular.

Al término de la entrega de trofeos la organización agasajará a todos los corredores, andarines, voluntarios y colaboradores con un ágape popular a base de productos de la tierra. Un momento de convivencia para celebrar el esfuerzo y poner en valor la gastronomía local.

Con todo, eI Trail Entrelobos consolida su relevancia técnica al puntuar por primera vez en el circuito provincial Zamora Trail Series y renueva su alianza con la Kedada Trail Cerdirock a través de la Liga Cerdo-Lobo, una clasificación combinada que premia a los atletas que completen ambas carreras para visibilizar la unión del deporte frente a la despoblación.

Además, el evento mantiene intacto su carácter benéfico: parte de cada dorsal vendido se donará a las asociaciones "Corriendo con el Corazón por Hugo" y "La Ilusión de Elisabeth", respaldando la visibilidad de las Enfermedades Raras.