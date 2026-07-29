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Siemienczuk llega al Noname y Berni seguirá en el Zamora B

𝐋𝐞𝐨𝐧 𝐒𝐢𝐞𝐦𝐢𝐞𝐧́𝐜𝐳𝐮𝐤

𝐋𝐞𝐨𝐧 𝐒𝐢𝐞𝐦𝐢𝐞𝐧́𝐜𝐳𝐮𝐤 / NNC

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M. L. S.

Zamora

El Noname Club anunció este martes el fichaje del polaco Leon Siemienczuk, delantero de 20 años, que aportará "Potencia, envergadura y pólvora" al equipo zamorano. El jugador llega procedente del UD San Pedro del grupo IX de Tercera División y completará una plantilla que está consiguiendo buenos mimbres para afrontar una nueva temporada en Regional de Aficionados.

Por otra parte, el Zamora CF informó también este martes que el zamorano Berni Rodríguez renueva una temporada más con el Zamora B y cumplirá su tercera temporada en el filial rojiblanco, donde se ha consolidado como una pieza importante del equipo.

El Noname ha anunciado también su programa de partidos amistosos de pretemporada que se iniciará el próximo sábado día 8 en Santa Marta de Tormes, contra el equipo salmantino de Tercera, a las 19.30 horas. Una semana más tarde, el equipo que dirige Roma jugará en León contra la Cultural B a las 11.30 horas y el domingo 23, el rival será el Boecillo en Rueda (Valladolid) a las 19.30 horas.

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El jueves 27 el Noname se enfrentará en Fresno de la Ribera al equipo de la localidad zamorana a las 20.30 horas, y dos días más tarde, el rival será el Guijuelo, también en Fresno a las 19.30 horas. Ya el día 3 de septiembre, el rival será el Coreses en su campo, y el sábado 5, el Benavente, en Corrales del Vino. n

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