Siemienczuk llega al Noname y Berni seguirá en el Zamora B
M. L. S.
El Noname Club anunció este martes el fichaje del polaco Leon Siemienczuk, delantero de 20 años, que aportará "Potencia, envergadura y pólvora" al equipo zamorano. El jugador llega procedente del UD San Pedro del grupo IX de Tercera División y completará una plantilla que está consiguiendo buenos mimbres para afrontar una nueva temporada en Regional de Aficionados.
Por otra parte, el Zamora CF informó también este martes que el zamorano Berni Rodríguez renueva una temporada más con el Zamora B y cumplirá su tercera temporada en el filial rojiblanco, donde se ha consolidado como una pieza importante del equipo.
El Noname ha anunciado también su programa de partidos amistosos de pretemporada que se iniciará el próximo sábado día 8 en Santa Marta de Tormes, contra el equipo salmantino de Tercera, a las 19.30 horas. Una semana más tarde, el equipo que dirige Roma jugará en León contra la Cultural B a las 11.30 horas y el domingo 23, el rival será el Boecillo en Rueda (Valladolid) a las 19.30 horas.
El jueves 27 el Noname se enfrentará en Fresno de la Ribera al equipo de la localidad zamorana a las 20.30 horas, y dos días más tarde, el rival será el Guijuelo, también en Fresno a las 19.30 horas. Ya el día 3 de septiembre, el rival será el Coreses en su campo, y el sábado 5, el Benavente, en Corrales del Vino. n
- La Fiscalía pide tres años de cárcel a un empresario zamorano por defraudar tres millones al Ministerio de Industria
- Apunta esta fecha: la orquesta Panorama actúa el 19 de agosto en La Raya
- Falso técnico de la Junta detenido en Benavente por estafas a personas mayores en sus domicilios
- Una mujer acuchilla a su marido tras una discusión en Toro
- ¿Reto viral o estupidez? Cinco cierres en las piscinas municipales de Zamora por defecar en el agua
- Ingresa en Topas el joven que cometió robos en Carbajales de Alba y alteraba la convivencia
- La carretera que une Cerecinos del Carrizal y Aspariegos, como nueva tras las obras de renovación ejecutadas por la Diputación
- Auxiliada una bebé de 10 meses tras ser atacada por el perro de la familia