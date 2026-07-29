Pablo Cortés diseña un nuevo CD Villaralbo

El CD Villaralbo de la temporada 2026-27 se parecerá muy poco al que consiguió la permanencia hace tan sólo unas semanas. Diversas circunstancias han motivado un cambio radical en la plantilla que ha diseñado el salmantino Pablo Cortés, que tendrá que afrontar una liga con cinco o seis claros candidatos a jugar el play off de ascenso, y el resto, entre los que figura el equipo zamorano, buscarán lograr la salvación lo antes posible.

El propio entrenador del equipo azulón ha definido su grupo de favoritos a luchar por el ascenso en los que incluye y destaca al Cristo Atlético de Chuchi Jorqués "que se está reforzando muy bien en todas las líneas", Palencia "tal vez sea el más fuerte a nivel económico", Santa Marta "por lo que comentan se plantea incluso ascender directamente" y también se podría incluir a Guijuelo, que ha jugado el play off esta campaña, algún filial (Burgos B, Júpiter, Mirandés B) y el Almazán que "ha mantenido el bloque de los últimos años y se ha reforzado con gente del Numancia B".

El Cristo Atlético está conformando un equipo temible en el que figura el ex del Villaralbo Mario Moreta, en el centro de la defensa. Además Jorqués ha fichado ya a Mario Olmedilla, David Ortega (portero), Pablo Carmona (portero), Bryan Clemente, Antonio Collado, Hugo Villardón y Razvan Ochirosi y han renovado, el capitán Javier Aparicio, Felipe Peredo, Roberto Sánchez, Iván Santamaría, Bruno Citores, Iván Revuelta, Ruben Vallejo, Álvaro González, Adri Acero y Mikel Prieto.

El Palencia CF que dirigirá Miguel Ángel Miñambres, se ha reforzado hasta el momento con el portero andaluz Marco Pérez, el delantero Alvarito, Alberto Martínez (portero), Marcos Ondicol e Iván Casado y renuevan con el club morado, el defensa Keller Storlie, Samuel Ríos, Coméndez, Capi, Edson, Viti, Marcos, Adri Calvo, Rodri, Mongil, Canario formando un equipo trabajado por Emilio Iglesias, director deportivo del Club.

Mario Sánchez seguirá entrenando a un potente Santa Marta al que han llegado: Miguel Velázquez (Tordesillas), Iker Hernández (Palencia), Manu Arias (Bembibre) y Lolo (Villaralbo) y han renovado Lobo Jr. , el portero José Saldaña, Alonso, David Martín, Diego Alonso, Martín Galván, Sergio del Río (portero), Chopi, Sergio Santos y el ex del Zamora Álvaro Coque.

El nuevo Villaralbo presenta unas credenciales muy atractivas aunque nadie en el club azulón quiera hablar de mucho más que conseguir la permanencia. Pablo Cortés cuenta ya con los renovados Raúl Muñoz, Moussa Diarrá, Hugo Hernández, Enma Manero, Dani Peralta, Diego Cepeda y el portero Miguel del Río, y se incorporan al equipo, Ismael García (Becerril), Theo Goore (Montehermoso), Jorge Sanabria (Tordesillas), Ángel Esteban (Tordesillas), Varane Ibrahim Konate (CD Barco), Ange Roland (Montehermoso), Tomi (Cristo Atlético), Miguel Blanco (Becerril), Rubo Blanco (Cristo Atlético), Alex Navarro (At. Saguntino), Romario García (Cuevas FC).

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Como es sabido, el Villaralbo tendrá su primera competición oficial en la primera fase de la Copa Federación en la que se enfrentará a tres rivales muy difíciles del Grupo VIII: comenza´ra el 15 de agosto en Los Barreros contra el Palencia CF, el día 19 de agosto visitará en Cabezón de Pisuerga al Cristo Atlético y el día 23 rendirá visita al Santa Marta en el Alfonso San Castro.n