Lanzamientos, saltos y la Subida al Viso... Decenas de deportistas volverán a citarse en la Concentración de Atletismo de Bamba

Como ocurre cada verano desde hace ya seis años, la pequeña localidad de Bamba del Vino se convertirá por unas horas en epicentro del mejor atletismo, reuniendo a decenas de participantes en una concentración en la que se dan cita profesionales y aficionados de todas las edades y donde el deporte se aúna con el buen ambiente y las ganas de disfrutar.

En este 2026, la cita será el martes 25 de agosto, y los asistentes podrán participan en diversas especialidades como lanzamiento de peso, 100 metros lisos o salto de longitud, aunque la prueba estrella será, como siempre, la Subida (y bajada) al Viso, con un recorrido de 6,5 kilómetros para concluir con la entrega de premios.

Cartel de la Concentración de Atletismo / Cedida

Con la colaboración de la Diputación Provincial, Ayuntamiento de Madridanos y Caja Rural, esta tradicional Concentración de Atletismo, que se enmarca en las actividades culturales de Bamba, está organizada por el Club Atletismo Zamora. Su “alma mater”, Teo de las Heras, recordó que este evento comenzó hace años cuando él llevaba a sus atletas para que se entrenaran con esta subida y ahora se ha convertido en todo un clásico estival. Desde la Asociación Cultural, Manuel Pérez, indició en esta idea, recordando que “lo que empezó como un juego, se ha convertido en un evento de renombre y nivel” en el que se entremezclan atletas de alto nivel con aficionados.

Las inscripciones para participar son gratuitas y pueden realizar se a través de www.delatza.com hasta el 24 de agosto, o de forma presencia en bamba hasta las 18.30 horas del día de la celebración de esta bonita jornada deportiva.