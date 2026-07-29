Jaime Romero refuerza el extremo derecho del Balonmano Caja Rural Zamora para la próxima temporada en División de Plata

El Balonmano Caja Rural Zamora continúa perfilando su plantilla para la temporada 2026-27, en la que militará en División de Plata, con la incorporación de Jaime Romero, extremo derecho de 20 años que llega procedente del Balonmano Romo para aportar juventud, velocidad y ambición al proyecto pistacho en su regreso a la antesala de la élite del balonmano español.

Con 1,78 metros de altura, el nuevo jugador del Balonmano Zamora ha desarrollado toda su formación deportiva en el Corazonistas, donde permaneció hasta la categoría juvenil. Posteriormente dio el salto al Balonmano Romo, equipo con el que ha competido durante las dos últimas temporadas en Primera Nacional, acumulando experiencia en categoría sénior pese a su juventud. De hehco, se enfrentó al BM Zamora durante el último play-off de ascenso a Plata.

Jaime también ha defendido los colores de la selección de Euskadi en categorías cadete y juvenil, participando en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.

Sobre la pista, el extremo vasco destaca por su rapidez, su capacidad de definición y su competitividad. Un perfil joven y con margen de crecimiento que encaja plenamente con la filosofía del Caja Rural Balonmano Zamora, basada en el trabajo, el compromiso y la ambición.

Priemras declaraciones

Jaime afronta esta nueva etapa con enorme ilusión y comentó su objetivo de "aportar mucha rapidez y definición". "Vengo a sumar dentro del grupo, a hacer piña con mis compañeros y a trabajar desde el primer día para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. Para mí, llegar al Balonmano Zamora es una gran oportunidad que asumo con muchísima ilusión y ganas", comentó.

El nuevo extremo derecho también quiso dirigirse a la afición pistacho, "llego muy motivado y con muchas ganas de empezar ya. Vamos a disfrutar y a pelear por todo juntos esta temporada. ¡Nos vemos muy pronto en el Ángel Nieto! ¡Vamos Zamora!"

Desde la dirección deportiva del Caja Rural Balonmano Zamora destacan la incorporación de un jugador con un gran potencial y una mentalidad que encaja perfectamente en el proyecto, "Jaime es un jugador joven, con mucha proyección y unas condiciones que creemos que pueden aportar mucho al equipo. Destaca por su velocidad, su capacidad para finalizar las acciones y, sobre todo, por su actitud. Tiene hambre de crecer, ganas de aprender y un compromiso absoluto con el trabajo diario. Estamos convencidos de que en Zamora encontrará el entorno ideal para seguir evolucionando y aportar desde el primer día".