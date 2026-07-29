El filial del CB Zamora jugará de nuevo en Primera

La Federación de Baloncesto de Castilla y León ha publicado la composición de los grupos y los calendarios de la primera fase de la Primera División Masculina para la temporada 2026/2027 en la que militará un año más el filial del CB Zamora, encuadrado en el Grupo B. El equipo zamorano tendrá como rivales al B. La Flecha, At. Carbajosa, Adeamayor, Dibaq CD Base, Universidad de Valladolid, CDF Universidad y Boecillo. La categoría contará este curso con 16 equipos, dos más que la edición pasada, donde participaron 14 conjuntos. Este incremento supone también un cambio en el sistema de competición, ya que los equipos quedarán divididos en dos grupos de ocho atendiendo a criterios de proximidad geográfica.

Dos grupos

El Grupo A estará formado por Grupo Inmapa Filipenses, CB Palencia On Line, CSB Décimas, Baloncesto Venta de Baños, Villacelama Caja Rural RDL, Palencia Baloncesto, Eldana Club Baloncesto y UBU CBTizona. Por su parte, y como queda dicho, en el Grupo B competirán Baloncesto La Flecha, Atlético Carbajosa, Agrocesa C.B. Aldeamayor, DIBAQ CD Base, C.D. Universidad de Valladolid, Club Deportivo Federado Universidad Pontificia de Salamanca, CB Zamora y CBC Boecillo.

La primera fase se disputará mediante una liga regular a doble vuelta de 14 jornadas. La competición comenzará durante el fin de semana del 26 y 27 de septiembre y finalizará el 31 de enero de 2027. Una vez terminada esta primera fase, los cuatro primeros clasificados de cada grupo accederán al Grupo C, en el que se pondrán en juego las plazas para la Final a 6 de ascenso a Tercera FEB. Los equipos clasificados a partir de la quinta posición formarán el Grupo D. En ambos casos se disputará una nueva liga a doble vuelta y serán válidos los resultados obtenidos durante la primera fase.

La final

La Final a 6 reunirá a los cinco primeros clasificados del Grupo C y al campeón del Grupo D. Esta fase se celebrará en régimen de concentración, con cuartos de final, semifinales, partido por el tercer y cuarto puesto y final.

El campeón logrará el ascenso a Tercera FEB, mientras que el segundo clasificado tendrá la posibilidad de disputar una fase junto a los representantes de Galicia y País Vasco-Navarra, en la que estarán en juego otras dos plazas de ascenso.

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El representante zamorano iniciará la liga inicial el 27 de septiembre recibiendo en casa al La Flecha, y el primer partido fuera será una semana mas tarde con la visita al Atlético Carbajosa. El filial del CBZ finalizará esta liguilla inicial el 31 de enero visitando al Boecillo. n