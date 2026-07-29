Fútbol Sala
La cantera del Atlético Benavente FS volverá a competir en categoría federada
La próxima temporada, los equipos benjamines y alevines del club competirán en la nueva Liga Provincial Zamora-Salamanca
A. O.
El Atlético Benavente FS continúa dando pasos firmes en su apuesta por el fútbol sala base. La próxima temporada, los equipos benjamines y alevines del club competirán en la nueva Liga Provincial Zamora-Salamanca, una competición federada que supone un importante avance para el desarrollo del fútbol sala en ambas provincias.
Este logro adquiere un significado especial después de que la pasada temporada los equipos de estas categorías se vieran obligados a disputar competiciones no federadas, “ante la inexistencia de una alternativa oficial que permitiera a los jóvenes jugadores continuar su formación en el marco competitivo que merecían”, una situación, aseguraron desde la entidad blanquiazul, que “el club afrontó con responsabilidad, sin dejar de trabajar para encontrar una solución definitiva”.
Tras meses de reuniones, gestiones y diálogo con la Federación y con otros clubes, ese esfuerzo ha dado sus frutos. La creación de esta nueva competición es el resultado del trabajo desarrollado por la directiva del Atlético Benavente FS junto al apoyo de diferentes entidades comprometidas con el deporte base.
Desde el club se quiere agradecer especialmente la implicación de Arroyo FS, CD Laguna FS, River Zamora FS y CD Tierno Galván FS, cuya colaboración ha sido fundamental para hacer realidad un proyecto que beneficiará a decenas de niños y niñas.
“Con esta noticia, el Atlético Benavente FS cumple el compromiso adquirido con sus familias al finalizar la pasada temporada. La entidad prometió luchar para que sus jugadores pudieran volver a competir en una liga federada y, gracias al esfuerzo colectivo y al convencimiento de que la cantera debía tener las mismas oportunidades que el resto de clubes de Castilla y León, ese objetivo se ha hecho realidad”, apuntaron.
La junta directiva quiere agradecer el apoyo recibido durante todo este proceso por parte de jugadores, familias, entrenadores, patrocinadores y aficionados, cuya confianza en el proyecto, insisten, ha sido clave para superar las dificultades y alcanzar un objetivo que marca un antes y un después para la cantera del club.
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