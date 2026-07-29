Andrea, hermana de los ex de la NBA, Willy y Juancho Hernangómez, pondrá su calidad al servicio del Recoletas Zamora

Nueva pieza para el Recoletas Zamora. El club ha hecho oficial la llegada Andrea Hernangómez Geuer (Madrid, 6 de mayo de 2000), una ala-pívot de 1,85 metros que desembarca en el club naranja tras acumular una sólida trayectoria nacional e internacional.

Hernangómez es un apellido muy vinculado al baloncesto español. Los padres de la nueva integrante del Recoletas fueron jugadores profesionales: su madre, Margarita "Wonny" Geuer, fue campeona de Europa con España en el Eurobasket 1993 en Perugia; su padre, Guillermo Hernangómez, fue internacional en categorías inferiores y jugó en el Real Madrid y en el Estudiantes; sus hermanos Willy Hernangómez (n. 1994) y Juancho Hernangómez (n. 1995) jugaron en la NBA durante 7 años (2016-2023)-

Trayectoria

Formada en la cantera del Movistar Estudiantes, Andrea dio el salto a Estados Unidos en 2018 para iniciar su etapa universitaria en la Universidad de Fairfield (NCAA Division I). Durante cinco temporadas defendió la camiseta de las Fairfield Stags, creciendo año tras año hasta convertirse en una jugadora importante dentro del programa universitario.

Internacional con España en categorías de formación, participó con la Selección Española U18 en el Campeonato de Europa de 2018, continuando una trayectoria que ya apuntaba el enorme potencial de una jugadora con gran presencia física y capacidad para jugar cerca del aro.

Tras finalizar su etapa universitaria regresó a España para incorporarse al Innova-TSN Leganés en la Liga Femenina Challenge, iniciando así su carrera profesional en las competiciones FEB.

La pasada temporada defendió la camiseta del Melilla Ciudad del Deporte La Salle, también en Liga Femenina Challenge, aportando trabajo, intensidad y solidez al juego interior del conjunto melillense.

Andrea destaca, en palabras del Zamarat, por su capacidad reboteadora, su movilidad, su inteligencia táctica y su versatilidad para desenvolverse tanto cerca del aro como en situaciones de juego abierto. A sus 26 años llega al Recoletas Zamora para aportar experiencia, equilibrio y competitividad a la pintura del conjunto naranja, reforzando un proyecto que continúa creciendo con el objetivo de ser protagonista en la Liga Femenina Challenge.