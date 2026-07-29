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Baloncesto / Primera FEB

El Caja Rural CB Zamora conoce su calendario para su nueva andadura en Primera FEB: inicio fuera y final en casa

El Caja Rural CB Zamora conoce su calendario para su nueva andadura en Primera FEB

Saulo Hernández, técnico del CB Zamora

Saulo Hernández, técnico del CB Zamora / Área 11

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P. F.

El Caja Rural CB Zamora ya conoce su calendario 26-27 o, lo que es lo mismo, el camino, su hoja de ruta, en una nueva temporada en Primera FEB donde tratará de mejorar su rendimiento y dar un paso más, recordando que el pasado curso se quedaron muy cerca de clasificarse para los play-offs de ascenso a la ACB.

Calendario Primera FEB

Calendario Primera FEB

A falta de conocer los horarios, la primera jornada arrancará el viernes 25 de septiembre y el equipo de Saulo se estrenará a domicilio, visitando al recién llegado Coto Córdoba.

Primera jornada

JORNADA 1: Viernes 25 de septiembre de 2026

- Bueno Arenas Albacete vs Súper Agropal Palencia

- Lucentum Alicante vs Flexicar Fuenlabrada

- Palmer Basket Mallorca Palma vs Fibwi Mallorca Palma

- Cajasol Coto Córdoba vs Caja Rural CB Zamora

- Covirán granada vs Inveready Gipuzkoa Askatuak

- Movistar Estudiantes vs Insolac Caja 87

- Club Ourense Baloncesto vs Grupo Ureta Tizona Burgos

- Gran Canaria vs Alimerka Oviedo

- Grupo Alega Cantabria vs Hestia Menorca

Una semana más tarde, tocará partidazo en el Ángel Nieto ante el Movistar Estudiantes para después afrontar un largo viaje para medirse al Palmer Basket Mallorca.

La primera vuelta concluirá el 17 de enero y la jornada final llegará un 17 de mayo en el que podría llegar a ponerse el título en juego con duelos a cara o cruz y en los que los principales favoritos al ascenso podrían a llegar a buscar fortuna lejos de sus pistas.

En este último partido, el equipo zamorano volverá a jugar en casa, ante Palmer y es que, un año más, el calendario es asimétrico.

Noticias relacionadas y más

ULTIMA JORNADA

 Lucentum Alicante vs Insolac Caja 87

- Fibwi Mallorca Palma vs Hestia Menorca

- Cajasol Coto Córdoba vs Movistar Estudiantes

- Inveready Askatuak Gipuzkoa vs Grupo Ureta Tizona

- Flexicar Fuenlabrada vs Grupo Alega Cantabria

- Club Ourense Baloncesto vs Covirán Granada

- Alimerka Oviedo vs Gran Canaria

- Súper Agropal Palencia vs Bueno Arenas Albacete

- Caja Rural CB Zamora vs Palmer Basket Mallorca

Con todo se prevén 34 intensas jornadas en las que el club zamorano se verá las caras con duro contrincantes aunque conscientes de que ellos también se han ganado un nombre en la categoría.

Primera Vuelta en Primera FEB

Primera Vuelta en Primera FEB / FEB

Segunda vuelta en Primera FEB

Segunda vuelta en Primera FEB / FEB

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