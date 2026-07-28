El Zamora CF envía a la Federación Española de Fútbol sus preferencias de horarios para los partidos en el Ruta de la Plata

Aunque no es vinculante, ni garantiza nada, la Real Federación Española de Fútbol solicitó a los clubes que les hicieran llegar sus preferencias de cara a los partidos como locales durante la próxima temporada en Primera RFEF, en un amplio abanico de posibilidades, desde la tarde del viernes hasta última hora del domingo.

Respondiendo a los intereses tradicionales de la afición rojiblanca y viendo las opciones que les presentaba la RFEF, desde el Zamora CF no tuvieron demasiadas dudas y apostaron por la tarde del domingo, en las franjas de cuatro y cinco de la tarde, como primeras opciones. Además, como tercera elección, al tener que ser otro día del fin de semana, mostraron su preferencia por la tarde del sábado, a las 18.30 horas, tratando de evitar, siempre que sea posible, el viernes, las matinales y mediodías y los sábados a última hora, teniendo en cuenta las bajas temperaturas que se sufren en el invierno zamorano.

No obstante, hay que tener claro que el Zamora CF no tiene garantizados estos horarios y de lo que realmente dependerá es de las televisiones, y es que en el Ruta de la Plata ya se han vivido encuentros en horarios "antifútbol" como son las dos de la tarde de un 12 de octubre.