Natación
Mateo Manías Santiago defendió al Natación San José Obrero en el Campeonato de España Júnior
Logró la clasificación gracias a sus marcas mínimas en las pruebas de 200 L, 400 L y 800 L
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Mateo Manías Santiago representó al San José Obrero en el XLVII Campeonato de España de Natación Junior de Verano P50. El nadador zamorano logró la clasificación gracias a sus marcas mínimas en las pruebas de 200 L, 400 L y 800 L, registros en piscina de 50, y que colocan al club en una buen situación a nivel nacional.
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