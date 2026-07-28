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Natación

Mateo Manías Santiago defendió al Natación San José Obrero en el Campeonato de España Júnior

Logró la clasificación gracias a sus marcas mínimas en las pruebas de 200 L, 400 L y 800 L

Mateo Manías Santiago defendió al &quot;Sanjo&quot; en el Nacional Júnior | CEDIDA

Mateo Manías Santiago defendió al "Sanjo" en el Nacional Júnior | CEDIDA

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Mateo Manías Santiago representó al San José Obrero en el XLVII Campeonato de España de Natación Junior de Verano P50. El nadador zamorano logró la clasificación gracias a sus marcas mínimas en las pruebas de 200 L, 400 L y 800 L, registros en piscina de 50, y que colocan al club en una buen situación a nivel nacional.

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