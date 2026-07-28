Mateo Manías Santiago defendió al Natación San José Obrero en el Campeonato de España Júnior

Mateo Manías Santiago representó al San José Obrero en el XLVII Campeonato de España de Natación Junior de Verano P50. El nadador zamorano logró la clasificación gracias a sus marcas mínimas en las pruebas de 200 L, 400 L y 800 L, registros en piscina de 50, y que colocan al club en una buen situación a nivel nacional.