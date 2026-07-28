Deporte, naturaleza y compromiso social se aúnan en el Trail Cerdirock

Deporte, naturaleza y compromiso social. Esa es la carta de presentación con la que llega una nueva edición del Trail Cerdirock, que se celebra este próximo domingo 2 de agosto y que ya tiene confirmada la presencia de, al menos, 300 participantes, que tomarán la salida en las diferentes modalidades, un número que demuestra que el proyecto sigue creciendo año tras año.

De este modo, el municipio, y toda la Sanabria, se preparan para vivir una de sus grandes citas del verano que servirá también para ayudar a dos asociaciones que luchan contras las enfermades raras como son Corriendo con el Corazón por Hugo y La Ilusión de Elisabeth.

Cartel Kedada Trail Cerdirock / Cedida

Tal y como expusieron desde la organización, esta IV Kedada Cerdirock ofrece distintas opciones que comenzarán a primera hora de la mañana: una Media Maratón de montaña (21 kilómetros y 1.000 metros de desnivel) por los parajes sanabreses; otra prueba de distancia corta de 10 kilómetros; la opción de senderismo para conocer a pie y en familia diferentes rincones de la zona, además de las carreras infantiles para que los más pequeños puedan ser partícipes del evento.

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Con todo, se espera un buen ambiente para aquellos que se acerquen a disfrutar del deporte en esta cita que es una realidad gracias a la Asociación Cultural Cerdirok y a todos los vecinos y voluntarios que ponen de su parte para que este Trail se consolide en el calendario.