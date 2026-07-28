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Dani Hernández, zamorano y excapitán rojiblanco, no continuará en el Salamanca UDS

El zamorano llegó al club salmantino la pasada temporada

Dani Hernández, junto a Adrián Mancebo. | LA GACETA DE SALAMANCA

Dani Hernández, junto a Adrián Mancebo. | LA GACETA DE SALAMANCA

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Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

Dani Hernández no continuará en el Salamanca UDS, club en el que desembarcó el pasado verano y donde compartió vestuario con muchos "viejos" conocidos de la afición del Ruta de la Plata como Villanueva, Parra o Adrián Mancebo. El zamorano y excapitán rojiblanco, que había firmado por dos temporadas, cierra así su etapa en la entidad charras desde donde le agradecieron en una nota de prensa publicada en las redes sociales su "dedicación y profesionalidad" durante todos estos meses, además de desearle "el mayor de los éxitos en su futuro, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego".

En su etapa en la entidad disputó 22 encuentros, aunque una lesión rompió su regularidad. Con esta realidad, a partir de este momento, a Dani Hernández se le abre un nuevo escenario en el que buscará ilusiones renovadas y retos que llevar a cabo y lo cierto es que calidad y experiencia no le faltan para hacer frente a lo que esté por llegar.

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