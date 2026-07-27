El Zamora CF ya supera la barrera de los 3.000 socios

La campaña de socios del Zamora CF avanza de forma muy positiva de cara a una nueva temporada en Primera RFEF en la que el gran reto marcado por los mandatarios será el ascenso directo a Segunda División. En este momento, cuando quedan todavía muchas semanas por delante para el inicio de la Liga regular previsto para el fin de semana del 30 de agosto, el club ha superado la barrera de los 3.000 socios, de los que 425 son altas nuevas. Se trata de números muy esperanzadores para la entidad, que confía en batir su propio récord y alcanzar los 5.000 carnés expedidos.

Hay que recordar que ya finalizó el plazo para que los socios reservasen su asiento en el estadio Ruta de la Plata, por lo que, a partir de ahora, esas localidades quedan libres para nuevos abonados. No obstante, sí se mantendrán los precios y la antigüedad para aquellos socios que hayan estado más rezagados a la hora de renovar y pueden hacerlo tanto en la página web como en la tienda ubicada junto a la Plaza de Castilla y León .

Segunda semana de trabajo

Por otro lado, la primera plantilla comenzó este lunes su segunda semana de preparación. Lo hizo en el anexo del Ruta de la Plata , donde el grupo se entrenó con el reto de dar pasos en su puesta a punto. Este miércoles, además, el equipo de la capital del Duero tendrá la primera oportunidad para medirse y comprobar realmente en qué momento se encuentra y cuáles son los puntos a mejorar. El Zamora CF disputará en Benavente su primer amistoso del verano. Hasta el Luciano Rubio se desplazará el equipo de Óscar Cano que tendrá enfrente a un Segunda RFEF como es el Vetusta, entrenador por Roberto Aguirre, extécnico rojiblanco.