Pablo Cortés toma las riendas del CD Villaralbo

Pablo Cortés ha tomado las riendas del CD Villaralbo para iniciar la pretemporada del equipo azulón que jugará un año más en el Grupo 8 de Tercera RFEF dirigiendo una plantilla bastante renovada respecto a la que consiguió la permanencia con holgura en la pasada campaña a las órdenes de Oji.

El técnico salmantino ha propuesto al equipo seis semanas de preparación: una primera con cuatro días de entrenamiento, y las siguientes con sesiones todos los días y partido miércoles y fin de semana, con los encuentros de la Copa Federación: "Queremos que todos los jugadores congenien pronto, que haya buenas sinergias entre los compañeros y cuerpo técnico para afrontar la Copa Federación, que para nosotros es importante, en las mejores condiciones". Cortés es un entrenador "exigente en el día a día" al que le gusta exigirse también a si mismo "y eso se traslada a los jugadores. Y desde la exigencia y la intensidad, competir mejor en el fin de semana".

La nueva plantilla del Villaralbo nace fruto del consenso y del trabajo tanto de la directiva como del propio entrenador: "Establecimos las renovaciones que queríamos hacer y a partir de ahí fichamos, buscando el perfil de jugador ambicioso, competitivo, jugadores que ya conocía yo pero en coordinación con todos".

Con este nuevo equipo, Pablo Cortés promete "ser muy competitivos en Los Barreros porque sabemos que aquí en casa tenemos que sacar la mayoría de los puntos y adaptarnos a las particularidades de este campo, tendremos que competir en cualquier situación que se nos presente, y luego fuera de casa ser un equipo competitivo independientemente del campo al que vayamos. Queremos un equipo enérgico, intenso, valiente, que vaya a por el rival desde el principio, que sea ambicioso en cualquier escenario. Y defensivamente hay que seguir la línea que se ha ido trabajando estos últimos años de ser un equipo sólido atrás".

El entrenador del equipo azulón no niega que el objetivo primordial será la permanencia "porque sabemos que somos un equipo humilde, modesto, y tenemos que salvarnos cuanto antes, pero siempre siendo ambiciosos, pensando que podemos ganar a cualquier rival y con una mentalidad competitiva y ganadora en cualquier campo. Nos lo marcará la competición aunque sabemos que es difícil competir económicamente contra equipos que tienen tres o cuatro veces más presupuesto que nosotros. Pero desde la humildad de lo que somos, tenemos que intentar ser competitivos contra todos y lo que venga a mayores, mejor".

Coincidiendo con el inicio de pretemporada, el club ha definido su hoja de ruta para este periodo de preparación, que servirá para sentar las bases de un nuevo curso en el Grupo VIII de Tercera RFEF.

El conjunto azulón disputará un total de cuatro encuentros de preparación ante rivales de gran nivel competitivo: Ciudad Rodrido, Unionistas B y Juvenil, y Cristo Atlético, además de dos encuentros de Copa RFEF ante Palencia CF y Santa Marta.

Una serie de compromisos que permitirán al equipo llegar al inicio de la competición liguera en las mejores condiciones posibles, aumentando progresivamente la carga competitiva y poniendo a prueba al grupo ante diferentes perfiles de rival.

Además, la participación en la Copa Federación será uno de los grandes atractivos de esta pretemporada. El C.D. Villaralbo se enfrentará al Palencia C.F. S.A.D. el 15 de agosto en Los Barreros(única cita en casa), y a la U.D. Santa Marta el 23 de agosto a domicilio, en una competición que supondrá una excelente oportunidad para medir el nivel del equipo antes del comienzo de la temporada oficial.

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El cuerpo técnico aprovechará estas semanas para continuar consolidando el proyecto deportivo, afianzar los conceptos de juego y seguir construyendo un equipo competitivo, con el trabajo, la exigencia y la ambición como pilares fundamentales de cara a la temporada 2026/27.