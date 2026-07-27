Las infantiles de Salvamento Benavente, campeonas de España en relevo con tubo de rescate

El Club de Salvamento y Socorrismo Benavente cierra la temporada de playa con un campeonato de España logrado en el XXXVIII Campeonato de España Infantil y Cadete de Playa, disputado en Laredo (Cantabria), con buenos resultados y títulos.

El equipo infantil femenino formado por Victoria del Carmen Zanfaño, Zoe Castaño Ponte, Saioa Franco y Naia Francos se proclamó campeón de España en el relevo de salvamento con tubo de rescate, firmando el mejor resultado de la expedición benaventana en la cita nacional.

Equipo Infantil Femenino Campeonato de España Playa (Saioa, Naia, Zoe y Victoria) / Cedida

Las cuatro deportistas también estuvieron cerca de los puestos de podio en el relevo sprint, donde concluyeron en cuarta posición. Además, Victoria del Carmen, Zoe y Naia Francos finalizaron quintas en el relevo nipper infantil.

Pruebas individuales

En las pruebas individuales, el equipo infantil femenino volvió a mostrar su regularidad con la clasificación para las finales de nado surf de Zoe, Saioa, Naia y Victoria del Carmen. En categoría masculina, David García alcanzó las semifinales en esta misma prueba.

En carrera con nipper, Naia y Saioa lograron el pase a las semifinales, mientras que en banderas el infantil de primer año Ángel Cañibano consiguió clasificarse para la final. Por su parte, David García, en categoría infantil, y el cadete Dennis del Hoyo alcanzaron las semifinales.

La expedición benaventana también contó con la participación del infantil Mario Martínez y de los cadetes Fernando Zanfaño, Iker Cobreros y Pablo Martínez, que contribuyeron al trabajo del equipo durante todo el campeonato y compartieron con el resto del equipo una experiencia en la que la competición convive con valores como el esfuerzo, el compañerismo y el disfrute de este deporte.