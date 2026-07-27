El CD Villaralbo vuelve al trabajo en Los Barreros

Tras unas merecidas vacaciones, y con muchos cambios en sus filas, el CD Villaralbo se pone de nuevo en marcha.

El equipo, a las órdenes de Pablo Cortés, que vuelve a la entidad presidida por Juanra Saludes, está citado esta tarde en Los Barreros donde se dará los primeros pasos en una intensa pretemporada que tiene como reto llegar en el mejor estado de forma posible al inicio de la Liga, que será el 6 de septiembre en casa del Burgos B siendo el primer choque en casa ante el Santa Marta una semana después.

La plantilla villaralbina parte actualmente con 17 jugadores, que se completarán con un portero, un mediocentro y un delantero, teniendo en cuenta que se contará activamente con futbolistas del filial que ascendió a Regional de Aficionados. El reto para este curso es claro: la permanencia, mejorando, si es posible, los registros del pasado curso cuando quedaron décimos clasificados.