El CD Villaralbo marca su pretemporada: cuatro amistosos y dos partidos de Copa RFEF

El C.D. Villaralbo ha definido su hoja de ruta para la pretemporada 2026/27, un periodo de preparación que servirá para sentar las bases de un nuevo curso en el Grupo VIII de Tercera RFEF.

El conjunto azulón disputará un total de cuatro encuentros de preparación ante rivales de gran nivel competitivo: Ciudad Rodrido, Unionistas B y Juvenil, y Cristo Atlético, además de dos encuentros de Copa RFEF ante Palencia CF y Santa Marta.

Pretemporada del Villaralbo / Cedida

Una serie de compromisos que permitirán al equipo llegar al inicio de la competición liguera en las mejores condiciones posibles, aumentando progresivamente la carga competitiva y poniendo a prueba al grupo ante diferentes perfiles de rival.

Además, la participación en la Copa Federación será uno de los grandes atractivos de esta pretemporada. El C.D. Villaralbo se enfrentará al Palencia C.F. S.A.D. el 15 de agosto en Los Barreros(única cita en casa), y a la U.D. Santa Marta el 23 de agosto a domicilio, en una competición que supondrá una excelente oportunidad para medir el nivel del equipo antes del comienzo de la temporada oficial.

El cuerpo técnico aprovechará estas semanas para continuar consolidando el proyecto deportivo, afianzar los conceptos de juego y seguir construyendo un equipo competitivo, con el trabajo, la exigencia y la ambición como pilares fundamentales de cara a la temporada 2026/27.