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VÍDEO | Así ha sido la llegada de Thomas Silva a la meta de la Clásica de Castilla y León en Lubián

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M. L. S.

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VÍDEO | Así ha sido la llegada de Thomas Silva a la meta de la Clásica de Castilla y León en Lubián

M. L. S.

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El uruguayo Thomas Silva sacó partido al gran trabajo realizado por el equipo Astana y se adjudicó la victoria en la cuadragésima edición de la Clásica de Castilla y León que se disputó este domingo con un recorrido de 190 kilómetros íntegramente por la provincia de Zamora. Puedes leer la crónica completa, aquí.

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