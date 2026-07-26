M. L. S.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | Así ha sido la llegada de Thomas Silva a la meta de la Clásica de Castilla y León en Lubián

El uruguayo Thomas Silva sacó partido al gran trabajo realizado por el equipo Astana y se adjudicó la victoria en la cuadragésima edición de la Clásica de Castilla y León que se disputó este domingo con un recorrido de 190 kilómetros íntegramente por la provincia de Zamora. Puedes leer la crónica completa, aquí.