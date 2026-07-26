Thomas Silva rubrica el trabajo del Astana en Lubián

El uruguayo Guillermo Silva sacó partido al gran trabajo realizado por el equipo Astana y se adjudicó la victoria en la cuadragésima edición de la Clásica de Castilla y León que se disputó este domingo con un recorrido de 190 kilómetros íntegramente por la provincia de Zamora.

El pelotón profesional deparó un brillante espectáculo deportivo en una carrera con salida en Benavente y final en un encadenado de puertos de montaña para finalizar en el clásico marco ciclista de Lubián, inevitable en la Vuelta a Zamora.

Como estaba previsto, los equipos Astana y Movistar eran los encargados de controlar la carrera y así fue desde la salida lanzada que se dio en la antigula Nacional VI a la salida de Benevente, y poco después, las escuadras modestas comenzaron a eviiar corredores por delante hasta que se formó la escapada del día con siete unidades:

Augé (Rockets Cycling), Boulahoite (Team Total Energy), Benito (Polti Visit Malta), Linarez (Tavfer MM), Grieco (AVC Aix), Corbadora (Victoria Sport) y Espuis (Meridian Racing) consiguieron pronto una ventaja de 1.30 segundos sobre un pelotón que se tomaba las cosas con calma y que discurría por el Valla de Valverde, antes de pasar a las inmediaciones de la Sierra de la Culebra. La ventaja de los siete fugados no dejaba de crecer y se fue a casi cinco minutos sobre el gran grupo en el que ya controlaban la carrera Astana, Movistar o Caja Rural, preferentemente.

La emoción de la carrera se centró en la lucha por los pasos puntuables y Adrián Benito (Polti) comenzó a sumar puntos para el maillot de metas volantes en el paso por Mózar. Al paso por Villardeciervos comenzó a decrecer la ventaja de los fugados, poco después de que Viatcheslav <Ivanov (-feirense) comenzase a imponer su calidad de escalador en el puerto de Ferreras de Arriba.

Los corredores enfilaron la primera gran ascensión del día, el puerto de Padornelo donde comenzaron a descolgarse corredores de la fuga, el primero Ronan Augé y a continuación Espuis (Meridian<9, y a poco de coronar el puerto de Segunda Categoría, se quedaban solos en cabeza Boulahoite (Total Energy), Benito e Ivanov y este último era el que puntuaba en primer lugar y también pasaba primero por la Canda, dando un paso definitivo en su lucha por el premio de la montaña.

Antes de iniciar la subida a Castromil desde la localidad orensana de Pereiro ya solo quedaba en cabeza Rayan Boulahoite pero el Astana no estaba dispuesto a conceder más opciones y tomó el mando nada más pasar el estrechísimo puente de San Ciprian. Se sucedieron los ataques en la subida a Castrelos, pero un grupo numeroso de corredores llegó a Lubián y afrontó en grupo la subida al pueblo por La Tuiza, donde Thomas Silva puso en fila a todos sus rivales, muy bien ayudado por su compañero Christian Scaroni, y a punto estuvieron de firmar un doblete en la meta, pero el Movistar no había dicho su última palabra y colocó a Roger Adriá en una brillante segunda posición en la meta.

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Silva confirmaba así su condición de favorito que le dio haber conseguido también la victoria el día anterior en la Clásica de Ordicia, mostrando un envidiable momento de forma que puede venirle muy bien de cara a la Vuelta a España que cada vez está más cerca. Entre los escogidos en la meta de Lubián también estuvieron Jesús Herrada, sexto en el día de su cumpleaños, o Diego Ulissi que trabajó muy duro por su compañero Silva para acabar octavo. Alex Díaz, del Caja Rural, de padres zamoranos, cumplió ante sus paisanos firmando la 36 plaza, como tercero del equipo navarro.