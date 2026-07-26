El Natación Zamora da el nivel en el Campeonato de España Júnior de Verano

El Natación Zamora acudió con dos de sus deportistas a Sabadell para tomar parte en el Campeonato de España Junior de Verano, una cita de máximo nivel que ha reunido a las promesas más destacadas del panorama nacional.

Diego Fernández Hernández se estrenaba en un Nacional y lo hacía compitiendo en las dos pruebas de fondo por excelencia de la natación en piscina, los 800 metros y 1500 metros libres. Diego firmó una magnífica actuación en los 800 libres parando el crono en 8:52.88, lo que le valió para establecer su Mejor Marca Personal y alcanzar una meritoria 17ª posición. Además, completó los 1500 metros libres con un tiempo de 17:15.00, finalizando en el 19º puesto de la clasificación general.

Mientras, Alejandro López Martín afrontaba su segundo Campeonato de España consecutivo tras repetir presencia respecto a la temporada pasada, compitiendo en la prueba de velocidad prolongada de los 200 metros libres. Alejandro cruzó la meta con un registro de 2:04.36, concluyendo en la 43ª posición de su categoría en un campeonato de altísimo nivel competitivo.

Puertas abiertas

Con la conclusión de este campeonato en tierras catalanas, el Club Deportivo Natación Zamora da por finalizada la temporada de piscina para sus nadadores, dando paso de manera oficial al esperado periodo de travesías y competiciones en aguas abiertas. No obstante, desde la entidad recordaron que su actividad no descansa en verano. La maquinaria ya está en marcha y se trabaja en la planificación y preparación de la nueva temporada. El club recuerda que sus puertas están abiertas y que todos los deportistas son bienvenidos a formar parte de su familia y proyecto deportivo.