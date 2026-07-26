Los mejores escaladores se citan en Zamora con la Clásica de Castilla y León

Ya está todo listo para que se celebre la "clásica" de Castilla y Léon, una competición compuesta por una única etapa que tendrá como protagonista a la provincia de Zamora. Los participantes, entre los que se integran los mejores escaladores, tendrán que completar 190 kilómetros de recorrido en la 40ª edición de una prueba que apuesta por la exigencia de la montaña sanabresa.

Los ciclistas iniciarán hoy a las 12.30 horas en Benavente un recorrido que los llevará por un terreno siempre ascendente al primer esprint en Mózar (km13) y al primer puerto puntuable en Ferreras de Arriba (4ª cat). Atravesada la localidad de Villardeciervos y de Asturianos, un terreno de constante sube y baja conducirá a la competición hacia El Puente para disputar el segundo esprint (km103) y el Barrio de Lomba, donde el paisaje de Sanabria y el paso cercano por el lago pondrá algo de frescor en una jornada que se espera calurosa. Llega la montaña de verdad, con la subida de 6 km hasta Padornelo (2ª cat, km123) y un rápido descenso para el último esprint en Lubián (km135) al paso por contrameta. Sin respiro, los ciclistas subirán A Canda (3ª cat, km 144) y se adentrarán en la provincia de Ourense buscando las localidades de A Mezquita, la ascensión de Castromil (3ª cat), el famoso puente romano de Hermisende y un terreno que siempre asciende hacia Castrelos (3ª cat, km 186) y la meta en Lubián (3ª cat, km 190).

Paisajes espectaculares, carreteras estrechas y con rampas verdaderamente exigentes, pero sobre todo la convicción de que el recorrido de la Clásica Castilla y León 2026 regalará a los aficionados grandes momentos de la 40ª edición de la prueba el próximo 26 de julio.

En total, la carrera reunirá a 16 equipos profesionales: Movistar Team, TotalEnergies, Burgos BH, Cofidis, Euskaltel Euskadi, Uno-X Mobility, Kern Pharma, Jayco AlUla, Caja Rural-Seguros RGA, Lotto-Intermarché, Illes Balears Arabay, Polti VisitMalta, UAE Emirates, XDS Astana, Novo Nordisk y otra formación Cofidis, entre equipos UCI World Team, Profesionales Continentales y Continentales.