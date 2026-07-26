El Dragones Caja Rural destaca en los relevos del XXXVIII Campeonato de España infantil y cadete de playa

Los deportistas más pequeños del Club Deportivo Salvamento Dragones Caja Rural se han deslazado hasta la playa de Laredo, en Cantabria, para tomar parte en el XXXVIII Campeonato de España infantil y cadete de playa. Pese a las malas condiciones climatológicas, que obligaron a suspender las pruebas de agua del sábado, los “dragoncitos” no se achantaron y lo dieron todo logrando buenos resultados en los relevos, pese a la dura competencia.

En el relevo de tabla, las chicas cadetes eran 15ª, mientras que los chicos concluían como los 14ª de España. En relevo de sprint, los pequeños “dragones” lograban la 13ª posición; en el rescate con tubo, las cadetes eran 18ª en la clasificación, mientras que los chicos lograban una destacada octava posición, resultado que las chicas igualaban en el rescate con tabla, donde los chicos serían los décimo segundos.

Para finalizar con los relevos, el Dragones lograba el puesto 15ª en la triada mixta cadete.

En cuanto a resultados individuales, los deportistas más destacados del club fueron los cadetes Lucía Corral y Miguel Rodríguez, con los puestos 11º y 7º en la carrera con tabla. Finalmente, el equipo lograba el 17º en la clasificación cadete.