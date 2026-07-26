Fútbol / Primera RFEF
La cantera del Zamora CF fortalece al primer equipo
Álvaro González, Hugo Borrajo, Moha Sy, Paolo Sule, Hugo Casado y el juvenil Álvaro Alonso completarán la pretemporada a las órdenes de Óscar Cano
Primera semana de trabajo completada para la familia rojiblanca. En su vuelta a los entrenamientos tras las merecidas vacaciones, el Zamora CF ha dado los primeros pasos hacia una óptima preparación de cara al inicio de curso y lo ha hecho con jornadas intensas de trabajo en las que han combinado los ejercicios de fuerza en el gimnasio con sesiones de campo, tanto en el Ruta de la Plata como en la Ciudad Deportiva y en Corrales del Vino. Tras los reconocimientos médicos y la primera toma de contacto, los jugadores cumplen con el "planning" ideado por el staff técnico, que ya cuenta con 19 jugadores confirmados para este próximo curso 26-27, a la espera de la llegada de otros tres perfiles (un portero sub-23 y dos futbolistas de corte ofensivo) y de conocer el futuro de Loren Burón que, por ahora, es uno más en la plantilla, aunque su salida es más que probable.
Junto a estos 20 jugadores, también trabajan a nivel y en dinámica seis canteranos que están llamados a sumar en el primer equipo. Los elegidos por el cuerpo técnico son el portero Álvaro Gónzález, que está haciendo buen tándem con Iker Piedra; y otros futbolistas del filial como Hugo Borrajo, Moha Sy, Paolo Sule y Hugo Casado, además de Álvaro Alonso que es el único en edad juvenil convocado para esta pretemporada y cuyo buen hacer en el campo no ha pasado desapercibido. Sin duda, la presencia de estos futbolistas con el primer equipo es una merecida recompensa al esfuerzo, calidad y nivel mostrado y se confía en que todos ellos (con opción de ampliar esta lista) continúen durante el curso completando entrenamientos del Primera RFEF, sin descartar el poder incluirse en convocatorias si el míster lo considera, como ya ha ocurrido.
Hoy toca merecido descanso y ya el lunes habrá vuelta al trabajo con la mirada puesta en el primer amistoso en el que el Zamora CF se probará con el Vetusta de Roberto Aguirre.
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