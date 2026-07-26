Ainnare García repite podio en el Campeonato de España de Jóvenes Promesas de piragüismo

Ainnare García sigue acumulando éxitos en su palmarés. Tras proclamarse subcampeona de España en 3.000 metros este sábado defendiendo los colores de Castilla y León, el objetivo del domingo estaba fijado en los 500 metros. La Cadete del San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora partía como favorita, tanto en individual como en dobles mixtos. Por lo que se refiere al K-1, la zamorana afrontó la Final A con ganas e ímpetu, hecho que se demostró en la regata, aunque no pudo culminar su éxito. Ainnare, con un crono de 02:06:66, tuvo que conformarse con la quinta plaza, por detrás de rivales de alto nivel como Carla Corrales, Manuela Lastra, Martina Méndez y Claudia Cook, que fueron las cuatro primeras en meta.

Ainnare García, con su medalla de plata en K-1 3.000 metros / Cedida

La cadete también tomó parte en el K-2 mixto, haciendo tándem con Álvaro Salvador. El barco funcionó y la piragüista pudo repetir podio, en esta ocasión con un bronce. Se trata de un buen resultado para la joven canterana que sigue avanzando con firmeza en su progresión, ganándose a pulso el poder estar incluida en el equipo nacional este próximo curso.

Más resultados

Siguiendo con otros nombres de la expedición de la provincia de Zamora incluidos en la convocatoria autonómica, hubo otros buenos resultados como el sexto puesto de Sergio Carrillo, del Fluvial de Villaralbo, en la final del K-4.

Por lo que se refiere a los infantiles, también se vivieron grandes regatas en las que se rozó el podio.

Comenzando con las Damas, en Infantil B C-1, Abigail Miso (Amigos del Remo) fue quinta en la Final A, a la par que, en la Final B, Ariadna Santaren e Irene Galván (Ciudad de Zamora) fueron quinta y sexta, respectivamente. Mientras, en Infantil A, Mencía Román (Actividades Náuticas) ocupó la octava posición en la Final B de este campeonato de España celebrado en el embalse de Trasona.

Por lo que respecta a la categoría masculina en K-1, en Infantil B Pablo Baz (Ciudad de Zamora) fue quinto en final A, mientras que en la final B, su compañero de club, David Prieto, fue cuarto.

En cuanto los barcos de equipo, en K-2, Mencía Román fue novena junto a Alba Gutiérrez, mientras que en K4, el barco de Castilla y León integrado por las zamoranas Ariadna Santarén, Irene Galván, Yaiza Faúndez y Mencía Román fue octavo.

Con todos los resultados objetivos, Castilla y León concluyó novena en la clasificación final por autonomías, y ya mira a sus próximos compromisos y es que la actividad de piragüismo se encuentra en su punto álgido y quedan muchos campeonatos por celebrarse durante este verano.